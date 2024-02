Comment fendre des bûches facilement ?

7 millions de Français ont choisi le bois comme énergie de chauffage. Et, parmi ces utilisateurs, environ 1 million ont opté pour le pellet de bois, selon Propellet. Cela fait tout de même 6 millions de poêles à bois en service, et des tonnes de bois pour les faire fonctionner. Le bois est un matériau écologique, et actuellement le combustible le moins cher du marché. Cependant, le bois à un petit défaut : celui de devoir être travaillé avant qu’il procure sa chaleur réconfortante. En effet, le bois doit se couper, puis se fendre et enfin sécher avant de pouvoir le glisser dans le foyer. Mais, quelles sont les différentes options pour fendre le bois ? On va tout vous expliquer.

Choix n° 1 : le fendage classique au coin et à la masse

C’est la manière la plus traditionnelle, mais elle nécessite de la force physique et quelques précautions. Pour fendre vos bûches à la manière des bucherons, il faut vous équiper du matériel suivant :

Une masse suffisamment lourde

Un coin à fendre que l’on appelle aussi merlin, il existe aussi des coins à fendre de forme hélicoïdale qui vont faciliter le travail.

Pour fendre la bûche, il faut aussi un billot, ou une bûche de bois pour la maintenir à la verticale. Vous devez ensuite placer le coin à fendre dans une veine du bois, puis frapper à la masse pour que la bûche éclate en petits morceaux. Sinon, une autre manière classique, la hache à fendre, qu’il suffit d’abattre sur la bûche, en visant une veine du bois. Pas toujours évident, surtout lorsque les forces nous manquent.

Choix n° 2 : la machine à fendre le bois

Ce second choix est évidemment la manière la plus rapide, et la plus efficace. C’est aussi celle qui vous demandera le moins d’efforts physiques, mais peut-être le plus d’attention. Une fendeuse de bois électrique, également appelée « fendeuse électrique » ou « fendeur de bûches électrique », est un outil motorisé utilisé pour fendre des bûches en bois en morceaux plus petits. Pour l’utiliser, c’est plutôt simple, puisqu’il suffit de glisser la bûche toute ronde, pour qu’elle se fende en plusieurs morceaux. Vous n’avez plus qu’à les ramasser, les empiler, puis les faire sécher et en profiter. L’investissement est cependant un peu plus élevé, car il faut compter environ 500 € pour obtenir un modèle de qualité.

Choix n° 3 : la fendeuse de bûches manuelle

La fendeuse de bûches manuelle est un outil conçu pour fendre des morceaux de bois grâce à la force physique de l’utilisateur plutôt que l’énergie électrique ou hydraulique. Munie d’une lame fixée à l’intérieur d’un cylindre en métal, il suffit de poser la bûche verticalement puis de frapper avec une masse sur la bûche pour qu’elle se fende en morceaux. Cette dernière alternative est peut-être la meilleure option en termes de coûts et d’efforts physiques à fournir.

Nous citerons notre fendeuse de bûche préférée, le Kindling Cracker, inventé par une jeune fille néozélandaise. Elle avait à peine 17 ans lorsqu’elle a imaginé cette fendeuse de bûche manuelle, devenue LA référence en la matière. Et, vous, quelle est votre méthode pour fendre vos bûches de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

Kindling Cracker - Fendeuse à bois d'origine - Avec marteau Le fendeur de bois le plus sûr au monde Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez