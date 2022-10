Kindling Cracker : cette lycéenne a inventé un fendeur de bûches « sans hache et sans effort »

Il y a un peu plus de cinq ans, nous étions parmi les premiers à vous parler d’une innovation qui allait faire le tour du monde… L’invention d’une lycéenne de 17 ans, Ayla Hutchinson, une jeune Néo-zélandaise, qui avait pour projet d’étude de sciences, de concevoir un outil simple et fonctionnel qui permettrait de couper le bois ou de le fendre, sans hache. Elle avait alors présenté le Kindling Cracker, un outil en fonte de haute qualité fabriqué en Australie. En 2017, cet objet débarquait en France; aujourd’hui, il est l’un des produits de ce type les plus vendus au monde. D’une efficacité extrême, il facilite le dur travail du fendage du bois à de nombreux particuliers à travers le monde. Redécouvrez cette extraordinaire invention, qui depuis, se décline en diverses versions.

Le Kindling Cracker qu’est-ce que c’est exactement ?

Comme nous vous l’avons dit, le Kindling Cracker existe désormais en deux versions, mais revenons sur celui que l’on appelle l’Original, première invention de la jeune lycéenne. Sachez que cet objet coûte moins de 100 € sur Amazon dans sa version sans marteau, et un peu moins de 200 € dans la version avec; ce Kindling Cracker est une petite fendeuse à bois, idéale pour votre poêle à bois ou votre cheminée qui peut être utilisée par tous, que l’on ait de la force ou pas…

Comment ça marche ?

Attention, cet outil n’est pas destiné à couper d’énormes bûches de bois, mais à fendre de petits morceaux. Concrètement, il suffit de placer la bûche dans le réceptacle prévu à cet effet, en la positionnant sur le bord tranchant. Puis il faudra taper sur le bois avec un gros marteau ou une masse, voire avec un autre morceau de bois, pour qu’il descende dans le réceptacle en glissant sur des lames. Le cerclage en fonte étant ouvert, les buches fendues tomberont d’elles-mêmes au sol. Il n’est donc plus nécessaire de viser la bûche, ni de fournir de monstrueux efforts pour alimenter votre poêle à bois.

Pourquoi une deuxième version ?

Le Kindling Cracker Original se compose uniquement du réceptacle, il faudra donc acquérir en sus, un marteau assez lourd qui permettra de taper sur les bûches… Pour faciliter la tâche des utilisateurs, l’entreprise propose désormais une version avec le marteau adéquat, ce qui permet d’avoir tout le nécessaire dès la réception du produit… En revanche, le produit reste le même et ne prend que très peu de place à stocker puisqu’il mesure 22 × 22 × 31 centimètres, le diamètre intérieur (donc celui de la bûche) est de 16,5 centimètres au maximum, et il ne pèse que 4.8 kilos.

À 13 ans, l’invention de la jeune lycéenne devait être un projet scientifique. Quelques années plus tard, et un brevet déposé, le Kindling Cracker s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde… Il est toujours fabriqué en Australie dans une fonte de haute qualité recyclée. Et, avec lui, vous ne consommerez ni essence comme pour un fendeur de bûches thermique, ni électricité pour recharger les batteries d’un électrique… La preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait Polytechnique pour inventer un objet révolutionnaire.

