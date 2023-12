La « hache inversée » Vislone permet de fendre le bois de chauffage comme un jeu d’enfant

Fendre le bois, une corvée dont nous nous passerions volontiers, mais qui est pourtant quasiment obligatoire. Lorsque l’on reçoit une commande de bois, les bûches sont généralement cylindriques et bien trop longues pour entrer dans le poêle ! Il faut alors les couper à la tronçonneuse pour les réduire en longueur, puis les fendre en deux ou en quatre pour pouvoir les utiliser. En lieu et place du coin et de la hache, il existe un petit outil appelé fendeur de bûches rapide vendu à 35,99 € sur Amazon. Mais pourquoi doit-on fendre le bois ? Et en quoi ce petit outil peut vous être utile ? Nous allons tout vous expliquer.

Présentation de la fendeuse de bois manuelle Vislone

La fendeuse de bûches manuelle Vislone est conçue à partir d’acier au manganèse de haute qualité. Une matière hautement résistante qui garantit une résistance à toutes épreuves. Grâce à cette conception, la lame ne présente aucun risque de se plier ni de se briser et, par conséquent, de vous blesser. Pour la fixation, elle est préfabriquée avec quatre trous sur sa base afin d’y insérer des vis pour la maintenir au sol ou sur une souche d’arbre, par exemple. La lame, bien que tranchante, est pensée pour assurer la sécurité des utilisateurs et livrée avec une housse en silicone pour la protéger. La fendeuse de bois manuelle Vislone est livrée avec quatre vis pour une installation simple et rapide.

Comment fendre le bois à l’aide de cet outil ?

L’utilisation est assez simple, mais il faudra tout de même posséder un gros marteau assez lourd pour assurer l’impact sur la bûche. La fendeuse est manuelle, elle demande donc quelques efforts humains. Lors de l’utilisation, il est recommandé de porter des gants protecteurs et des lunettes pour éviter les projections de copeaux de bois. Pour l’utiliser, positionnez seulement la bûche à la verticale sur la lame puis tapez-la légèrement pour qu’elle tienne sur la lame. Prenez ensuite de l’élan avec votre marteau pour la frapper plus fort et plus sèchement afin que la lame vienne fendre la bûche.

Pourquoi est-il préférable de fendre le bois ?

Le fendage du bois va dépendre de la qualité de votre bois et de la manière dont il vous a été livré. Concrètement, si vous commandez du bois bien sec, il est généralement déjà fendu et livré « prêt à consumer ». En revanche, si vous avez souhaité économiser en commandant, par exemple, des bûches d’un mètre, il va falloir les couper puis les fendre avant le séchage. La bûche ronde est, par définition, plus grosse qu’une bûche fendue en quatre, elle mettra donc beaucoup plus de temps à sécher qu’une bûche fendue.

Avec une fendeuse de bûche manuelle, vous pouvez également fabriquer votre bois d’allumage à partir de vos bûches, ce qui peut aussi représenter une belle économie sur vos achats. Le bois d’allumage, vendu en vrac, est relativement cher si l’on rapporte le prix à la tonne. En fabriquant votre bois d’allumage vous-même, vous économisez donc sur les achats de ce type. Le fendeur de bûches manuel Vislone est vendu à 35,99 € sur Amazon. Avez-vous déjà essayé cet outil ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

