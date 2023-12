Les bûches et granulés de ramonage pour l’entretien de votre cheminée ont-ils une valeur pour les assurances ?

En hiver, les cheminées qui fument et la chaleur d’un feu de bois enveloppent les maisons d’une extrême douceur. Utiliser du bois ou des pellets de bois pour se chauffer, c’est ce que préfèrent les Français, mais cela n’est pas sans risque. En effet, il faut nettoyer le poêle, vérifier l’étanchéité afin de réduire les risques liés aux émissions de monoxyde de carbone. Mais il faut aussi penser au ramonage du conduit. L’accumulation de suie peut provoquer un incendie, cette opération est donc à réaliser au moins une fois par an. Sur le marché, il existe un petit objet appelé « bûche de ramonage », vendu à moins de 20 € ! Cependant, que valent vraiment ces bûches de ramonage ? Pourraient-elles remplacer un ramonage par un professionnel ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi faut-il ramoner sa cheminée ?

« Les incendies graves liés à un appareil de chauffage au bois sont provoqués à 40 % par un défaut de ramonage et à 30 % par une défaillance dans l’installation de la cheminée ou du poêle », selon MMA. Ne pas ramoner sa cheminée présente donc un risque important de voir sa maison partir en fumée. Légalement, et pour votre assurance multirisque habitation, vous devez faire réaliser un ramonage par un professionnel une fois par an. Celui-ci vous remettra un certificat de ramonage qui sera la preuve du bon entretien en cas d’incendie provoqué par l’appareil de chauffage. De plus, un conduit ramoné aura un bien meilleur tirage, par conséquent, vous économiserez sur votre stock de bois ou de granulés de bois. La bûche de ramonage est présentée comme une solution pour réaliser cette opération, dans certaines circonstances uniquement.

Qu’est-ce qu’une bûche de ramonage ?

La bûche de ramonage se présente comme une bûche de bois classique. Elle est d’ailleurs constituée de sciures de bois compressés dans lesquelles sont ajoutés des sels minéraux métalliques, activateurs de chaleur. Lorsqu’elles brûlent, elles dégagent une fumée qui va décoller le goudron et la suie qui se trouvent accrochés aux parois du conduit. Pour les utiliser, il suffit de les faire brûler comme vous le feriez avec une bûche de bois classique. La seule différence est qu’elle doit brûler seule, jusqu’à ce qu’elle soit totalement réduite en cendres. La buche va, en réalité, désencrasser le conduit, de la même manière qu’un kit de ramonage de type hérisson, mais sans aucun effort de votre part.

Que valent les bûches de ramonage ?

Pour vous éviter la corvée du ramonage intermédiaire avec le kit hérisson, elles peuvent être une alternative intéressante. En revanche, elles ne seront jamais valables auprès d’un assureur, même si vous découvrez « un certificat d’assurance » dans votre colis. En effet, certaines entreprises produisant des bûches de ramonage incluent parfois des certificats afin de fournir une couverture potentielle en cas d’incendie ou de dommages résultant de l’utilisation de leurs produits dans votre cheminée.

Attention, ce certificat émis par le fabricant est très probablement non admissible comme justificatif auprès de votre assurance habitation en cas de sinistre. Il revêt un caractère purement commercial, engage uniquement le fabricant et ne garantit pas automatiquement votre couverture en cas d’incendie. En conclusion, les bûches de ramonage sont une bonne alternative pour un ramonage supplémentaire, mais elles ne doivent jamais remplacer celui effectué par un professionnel. Seul son certificat aura valeur auprès de votre assurance en cas de sinistre. Avez-vous déjà essayé les bûches de ramonage ? Et qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

