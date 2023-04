L’hiver est terminé et votre poêle à pellets de bois va normalement entrer dans une période d’hibernation de quelques mois. C’est le moment idéal pour effectuer un nettoyage de printemps de votre poêle à bois. C’est aussi la période idéale pour faire appel à un professionnel, en vue de l’entretien annuel et du ramonage de votre conduit. Ces deux opérations sont obligatoires et donnent lieu à des certificats, qui pourront vous être utiles en cas de sinistre, auprès de votre assurance. En attendant le passage du professionnel, qui gérera les éléments de sécurité de votre système de chauffage, rien ne vous empêche de procéder à un nettoyage méticuleux de votre poêle. Voici quelques conseils pour un poêle à pellets, prêt à affronter le nouvel hiver !

Le nettoyage de la chambre combustion

Avant de procéder au nettoyage, il faut évidemment que votre poêle soit éteint et froid : logique. La chambre de combustion est la partie essentielle d’un poêle à bois. Il s’agit de l’endroit où le bois est brûlé pour produire de la chaleur. Si celle-ci est trop encrassée, le rendement de votre poêle sera altéré. Il faut donc la nettoyer en profondeur et gratter les parois, s’il le faut, pour la débarrasser des résidus de suie. Reportez-vous à la notice d’utilisation. Toutes les chambres de combustion ne sont pas conçues de la même manière et peuvent nécessiter l’emploi de produits spécifiques.

Le nettoyage du tiroir à cendres

Lorsque votre poêle à pellets est en fonction, le tiroir de cendres doit être vidé toutes les deux ou trois utilisations. Une fois que l’hiver est terminé, l’idée est de nettoyer ce tiroir en profondeur, afin qu’aucune cendre ne vienne colmater l’intérieur. Pour ce faire, il suffit de passer l’aspirateur, (un aspirateur à cendre de préférence) en mode turbo, puis de passer un chiffon humide dans le tiroir. Il sera comme neuf, prêt pour la prochaine chauffe.

Le nettoyage de la vitre

La vitre d’un poêle, à pellets ou à bois, n’est pas seulement esthétique. Certes, une vitre encrassée n’empêchera pas votre poêle de fonctionner. En revanche, elle vous empêchera de contrôler visuellement votre feu. Ce qui peut être gênant en cas de « mauvais allumage ». Pour nettoyer votre vitre, vous pouvez réutiliser vos cendres en les frottant, à l’aide d’un papier journal humidifié que vous aurez « trempé » dans vos cendres. Le pouvoir abrasif des cendres fera des miracles sur la vitre, et ce, sans la rayer. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc, cela fonctionne efficacement.

Le nettoyage extérieur et le ramonage du conduit

L’extérieur du poêle à pellets doit également être propre. Pour ce faire, pensez à dépoussiérer le pourtour de votre poêle, les passages d’air, ainsi que les trous de ventilations. Les petites grilles qui se trouvent au-dessus et au-dessous de votre poêle ne doivent pas être oubliées. Quant au ramonage, vous devez le faire effectuer par un professionnel une fois par an, pour rester dans la légalité. Cela ne doit pas vous empêcher de le faire vous-même, une à deux fois dans la saison, au moyen d’un kit de ramonage par exemple. Le ramonage garantira une bonne combustion et la sécurité de votre installation. Retrouvez les différentes offres de kits de ramonage pour poêle à pellets sur Amazon (19,05 €), Castorama (27,90 €) ou Leroy Merlin (18,59 €).

Kit Ramonage de Poêle à Pellets 3 Mètre et 2 écouvillons 80mm et 100mm 1 canne en acier inoxydable de 3 m, avec revêtement bleu renforcé. Embout M12. Meilleure Vente n° 1