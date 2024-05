À moins de 300 € la tonne, la commande groupée de pellets de bois « Les Castors » fait carton plein

Oyez ! Oyez ! Les Castors ont besoin de vous ! Non, ce n’est pas de l’animal dont je souhaite vous parler, mais du groupement d’achat de pellets de bois lancé il y a seulement quelques semaines. Les commandes vont bientôt se terminer, et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Dans le dernier article que j’ai écrit aux sujets des Castors, je vous expliquais que les commandes étaient ouvertes jusqu’au 15 mai 2024… C’est toujours le cas, mais la différence, c’est qu’il reste seulement quelques jours pour adhérer aux Castors, et passer commande de vos pellets de bois pour cet hiver. Pourquoi commander maintenant ? À qui s’adresse les Castors ? Et, combien paierez-vous la tonne de pellets ? Je vous explique tout de nouveau, mais c’est votre dernière chance de profiter du groupement d’achat.

Pour l’hiver prochain

L’idée est la suivante, comme pour tous les groupements d’achat : plus il y aura de commandes, plus le prix de la tonne sera bas. Avec près de 500 tonnes de vrac déjà commandé, Les Castors assurent à tous les participants que le prix de la tonne sera sous la barre des 300 € ! Croyez-en notre expérience en matière de prix des pellets, il sera bien difficile de trouver moins cher ! Le GAG pour Groupement d’Achat de Granulés, c’est avant tout une question de confiance entre l’association, les bénévoles et les clients ! GAG, un acronyme qui pourrait prêter à confusion, et pourtant, c’est bel et bien une opportunité de payer vos pellets beaucoup moins cher.

Une association dite loi 1901

Nous rappelons que ce groupement d’achat s’adresse uniquement à certains habitants de certains départements. Et, puisque l’association se trouve en région Rhône-Alpes, les départements éligibles sont les suivants : l’Ain (01), la Drôme (26), l’Isère (38), la Loire (42), Rhône (69), la Saône-et-Loire (71), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). « Sur la Loire, la Drôme, Savoie et Haute-Savoie, certains départements du GAG, les adhérents sont peu nombreux et nous aurions besoin d’être plus pour faire entendre notre voix… de Castor » ! nous indique Fabien-Gil, « castor communicant » ! Si vous vous chauffez aux pellets de bois et que vous vivez dans l’un de ces quatre magnifiques départements français, c’est avant le 15 mai, qu’il vous faut adhérer ! Actuellement, certains départements paieront la tonne moins de 300 € et le sac de pellets, moins de 5 €. Ce qui pourrait être le cas pour tous les départements couverts si les habitants venaient à se mobiliser !

Des précommandes réservées au adhérents

Là encore, pour éviter de vous communiquer de mauvaises informations, je vais reprendre les tarifs donnés par l’association Les Castors. Attention, ce prix est valable uniquement pour le Groupement d’Achat des Pellets de bois. Rendez-vous donc sur le site des Castors pour devenir adhérent à ce groupement d’achat, moyennant la somme de 30 € (+ 10 € d’adhésion pour la première année uniquement.) « Par exemple, un castor payera 40 € la première année (10 € d’adhésion d’entrée + 30 € de cotisation), puis 30 € les années suivantes ».

La date limite de commande est donc le 15 mai 2024 et la livraison prévue début juin. On vous rappelle aussi que le maximum de commande en vrac est de trois tonnes, et de deux palettes pour les pellets en sac. Déjà 500 tonnes commandées, et si vous faisiez exploser le compteur en passant la barre des 1 000 tonnes ? Prêts à relever le défi des 1 000 tonnes commandées avant le 15 mai ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

* NeozOne soutient gratuitement l’association sans aucune contrepartie