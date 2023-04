Également appelés granulés de bois, les pellets de bois sont une source de combustible efficace et écologique, utilisés pour le chauffage domestique. Fabriqués à partir de sciure de bois compressée, les pellets de bois sont de plus en plus populaires en tant qu’alternative aux combustibles fossiles destinés au chauffage. Lorsqu’il s’agit de stocker les pellets de bois, il est important de suivre certaines recommandations pour garantir leur qualité et leur efficacité. Et lorsqu’il s’agit de faire un stock pour l’hiver, il y a de meilleures périodes que d’autres pour les acheter. On va vous expliquer pourquoi c’est maintenant qu’il faut anticiper pour l’hiver prochain.

Pourquoi est-ce le meilleur moment pour acheter des pellets de bois ?

Le printemps est là, le soleil se montre discret pour le moment, mais ses rayons commencent à nous offrir quelques beaux après-midis. À l’évidence, nous sommes plus axés sur nos futurs barbecues que sur notre poêle à pellets. Et pourtant, c’est justement pendant que tout le monde se préoccupe de l’été, qu’il faut penser à l’hiver. Les pellets de bois, c’est un peu comme le matériel de camping, il vaut mieux l’acheter hors saison afin de le payer beaucoup moins cher ! De plus, en achetant vos pellets au printemps, vous n’aurez que très peu de délais entre la commande et la livraison.

Vous trouverez également des pellets de meilleure qualité, car vous aurez un plus large choix de produits. Logique ! Enfin, et ce n’est pas négligeable, anticiper l’achat de votre stock de pellets pour l’hiver, c’est aussi étaler le paiement sur plusieurs mois. Une manière de lisser le budget pellet tout au long de l’année. Vous l’aurez compris, les mois de mars, avril et mai sont les mois où les prix sont les plus intéressants !

Quels bons plans pour acheter vos pellets ?

Avant de vous précipiter à stocker vos pellets, pensez à comparer les prix, via notre carte interactive par exemple. Sachez aussi qu’à cette période de l’année, certains fournisseurs font des déstockages pour écouler leurs stocks d’hiver. Cette année, cette option pourrait ne pas être possible, dans la mesure où les stocks sont déjà très bas. Pensez également à vérifier s’il n’existe pas de groupement d’achat autour de chez vous. À priori, c’est le meilleur plan pour obtenir des pellets pas trop chers : achetez groupés avec vos voisins ou les adhérents d’une association par exemple.

Combien de tonnes vous faudra-t-il pour passer l’hiver ?

Il est assez difficile de répondre à cette question de manière précise, car la quantité de pellets nécessaires va dépendre de la qualité des granulés et de votre manière de chauffer. Cela dépend aussi des conditions extérieures, puisque plus il fait froid, plus on doit chauffer. Deux kilos de pellets sont équivalents à un litre de fuel ou 0,85 kg de gaz. En vous référant à votre dernière consommation de gaz ou de fuel, vous obtiendrez la quantité de pellets nécessaires. Par exemple, si vous consommiez 1 000 l de fuel, il faudrait envisager de stocker deux tonnes de pellets de bois avant l’hiver. Et si vous consommiez une tonne de gaz, il faudrait stocker environ 2,5 t de pellets.