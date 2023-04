Granulés : pourquoi investir dans un poêle à pellets au printemps est une excellente affaire ?

Vous envisagez d’acquérir un poêle à pellets de bois pour vous chauffer l’hiver prochain et vous vous dites que vous l’achèterez juste avant l’hiver ? C’est l’erreur à ne pas commettre. En hiver, les installateurs, notamment les plombiers ou les chauffagistes, croulent sous les demandes des clients. Les poêles à pellets ne feront pas exception à la règle. La demande est très forte en hiver, les délais sont donc plus longs, et parfois les prix moins intéressants. Le printemps, voire l’été sont les deux meilleurs périodes de l’année pour installer un poêle à pellets ou un système de chauffage. On vous explique pourquoi.

Les installateurs sont plus disponibles

Comme la plupart des utilisateurs de chaudières ou de poêles à granulés, vous faites réviser et entretenir votre système de chauffage, à l’automne. De plus, à cette époque de l’année, les pannes sont souvent plus fréquentes qu’en été. Ces deux facteurs monopolisent le temps des installateurs, qui ne peuvent en consacrer que très peu aux nouvelles installations. Faire une demande de devis au printemps s’avère la meilleure des options. Le professionnel aura plus de temps à vous consacrer et ne sera pas tenu par des délais serrés pour réaliser votre chantier.

La météo est de votre côté !

Entreprendre des travaux en hiver, c’est assurément se priver d’un certain confort, et perdre un peu d’argent aussi. Lors de l’installation d’un poêle à bois, les allers-retours entre l’intérieur et l’extérieur sont nombreux. Cela implique des portes ou fenêtres ouvertes, ainsi qu’une perte de chauffage. De plus, le chauffage doit être coupé quelques jours lorsque vous installez un poêle à bois. Il vaut mieux vivre sans chauffage quand le thermomètre affiche 20 °C à l’extérieur que 0 °C, non ? Les travaux sont aussi plus sécuritaires pour le professionnel, qui évitera d’avoir un toit glissant pour installer la cheminée par exemple.

De belles économies en perspective !

En hiver, lorsque tout le monde veut s’équiper, la demande est très forte et l’offre ne suit pas toujours. Alors qu’au printemps, les demandes baissent, et souvent les prix aussi. Il est plus facile d’obtenir des poêles à granulés, ainsi que des pellets de bois quand ils ne sont pas utilisés immédiatement. Au printemps, vous pouvez également faire jouer la concurrence, les installateurs étant plus disponibles, vous aurez un choix plus large et des prix mieux négociés qu’en hiver. Quant aux pellets, eux aussi sont moins chers au printemps ou en été qu’en hiver… Avec la flambée des prix des pellets vécue l’hiver dernier, il vaut mieux acheter au printemps, les prix commencent à redescendre.

Du temps pour comprendre l’installation

Certes, le printemps n’est pas une période propice à pousser le chauffage. Toutefois, si vous installez votre poêle à bois au printemps, vous pourrez prendre le temps de comprendre son fonctionnement et d’obtenir les meilleurs conseils de votre installateur. De plus, si après l’installation, vous constatez un dysfonctionnement ou une panne, les délais d’intervention et de réparation, seront bien plus acceptables, car vous ne manquerez pas de chauffage. Enfin, si vous prévoyez une petite semaine de vacances, pendant les ponts de mai, choisissez cette période pour l’installation. Vous n’aurez alors aucun désagrément à subir, et l’installateur pourra tranquillement travailler dans votre maison !

Où trouver un poêle à pellets pas cher ?

Les enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama ou encore le marketplace Amazon commencent à proposer de belles promotions sur les poêles à granulés de bois ou à pellets. Plus nous avancerons dans la saison, plus les prix seront abordables.

