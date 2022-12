Faut-il encore investir dans des poêles à bois ou des poêles à pellets ?

Depuis quelques années, un phénomène se constate partout en France : la ruée sur les poêles à bois ou les poêle pellets. Vendus comme les plus écologiques et écologiques moyens de chauffage, ils rencontrent un véritable succès auprès des consommateurs. Il faut reconnaître qu’un bon feu de bois, c’est autre chose que d’allumer un radiateur électrique. Les poêles à pellets restaient, jusqu’à cette année, le meilleur compromis, mais depuis la flambée des prix des pellets, certains consommateurs regrettent leur achat. Il revient aujourd’hui presque moins cher de se chauffer au gaz ou à l’électricité qu’aux pellets. Une hérésie ! Cependant, ce type de poêles n’est pas sans inconvénients et nous allons tout vous expliquer !

Les poêles à pellets, ce n’est pas donné

Si vous optez pour un poêle à pellets de qualité, il faudra investir entre 1 000 et 1 500 € avec l’installation par un professionnel. Les poêles à bois sont moins onéreux, si l’on cherche un chauffage d’appoint, mais tout aussi chers si l’on veut en faire son système de chauffage central. Certes, les aides de l’État peuvent faire baisser la facture, mais il faudra obligatoirement passer par un professionnel certifié RGE pour en bénéficier. Si vous installez un poêle à bois vous-même, il est possible d’en trouver autour de 600 €. Cependant, il ne pourra pas assurer le chauffage de toute la maison. Par ailleurs, vous devrez veiller à ce que l’évacuation des fumées soit parfaite pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone notamment.

Une autonomie relative

Si vous utilisez votre poêle à pellets pour chauffer constamment, sachez qu’il faut compter un kilo de pellets par heure de chauffage, soit un sac de 15 kg par jour en moyenne. Sachez que les réservoirs des poêles à pellets ne sont pas extensibles, mais ils permettent généralement de stocker 20 à 40 kg de granules, soit deux jours d’autonomie au maximum. En comparaison avec le thermostat d’un radiateur électrique, l’utilisation est plus contraignante. Par conséquent, il faut pouvoir stocker les sacs de pellets ou disposer d’un silo pour les stocker en vrac.

Les pellets et le bois de chauffage deviennent chers… très chers !

En toute logique, les prix devraient commencer à baisser au printemps, le moment où les besoins en pellets ou en bois sont moins importants. Toutefois, ce combustible qui était présenté comme le moins cher est devenu si cher qu’il est parfois inaccessible aux foyers les plus modestes, alors que ces derniers comptaient sur ce moyen pour économiser. On l’a vu, fabriqué à partir de résidus de bois, le pellet est un matériau très fluctuant. Aussi, lorsque la demande est supérieure à l’offre, les prix explosent littéralement.

Le nettoyage est primordial

À chaque flambée ou presque, il faudra passer par la case « entretien du poêle », qu’il soit à bois ou à pellets. Un nettoyage important est requis pour conserver un pouvoir de chauffe constant et éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Vous devrez donc nettoyer l’intérieur du poêle, vider le tiroir à cendres et nettoyer la vitre à chaque fois ou presque. De plus, vous devrez faire ramoner votre conduit une fois par an au moins par un professionnel. Ce dernier devra vous remettre un certificat qui vous sera demandé par l’assurance en cas d’incendie. Il est rudement conseillé de ramoner le conduit le plus souvent avec un kit de ramonage personnel, une sécurité supplémentaire. Les poêles à pellets ou à bois restent un mode de chauffage intéressant, mais ils n’ont pas que des avantages !