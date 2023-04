Flexilo : l’invention d’un silo en textile innovant pouvant contenir plusieurs tonnes de pellets de bois

Un silo à pellets est un grand réservoir dans lequel on stocke des granulés tout en maintenant leur qualité. Ce dispositif alimente la chaudière, vous évitant ainsi de recharger vous-même régulièrement l’appareil. Le silo vous fait, entre autres, gagner en confort d’utilisation tout en conservant vos granulés d’une année à l’autre. Comme ce réservoir dispose souvent d’une grande capacité, il permet de commander et de stocker du pellet en vrac afin de réaliser de l’économie. Parmi les modèles de silo à pellets présents sur le marché, il existe celui en textile. Une marque spécialisée dans la fabrication de chaudières, ÖkoFEN, en propose un baptisé Flexilo.

Un silo en textile

Il faut savoir qu’un silo à pellets est généralement construit en bois, en métal ou en béton. Certains modèles sont sur pieds tandis que d’autres sont enterrés. Dans tous les cas, ces versions de silos sont coûteuses. Le silo en textile comme le Flexilo constitue ainsi une alternative flexible et efficace. Celui-ci est conçu avec un tissu technique de haute résistance, soit du polyester renforcé par du fil métallique. La toile est soutenue par une ossature en bois. Le silo en textile bénéficie d’une bonne étanchéité à la poussière et résiste à l’humidité. Il a également l’avantage d’être plus simple à installer par rapport aux autres versions, réduisant ainsi son coût d’installation et son délai de mise en service.

Des dimensions variées

Le silo Flexilo est disponible sous des dimensions largement variées. Vous avez le choix parmi une trentaine de modèles. Le plus grand réservoir est capable de stocker jusqu’à 12,5 t de pellets. La marque ÖkoFEN propose même une version mini qu’elle a baptisée « mini silo », dont la capacité est de 450 kg. Mais alors, quelle taille choisir ? Le choix du volume de stockage d’un silo devrait correspondre à votre consommation annuelle.

Cela vous permet de faire le plein de pellets une seule fois par an et d’éviter de payer plusieurs frais de livraison. Avec un stockage suffisant pour une année entière, vous serez à l’abri des fluctuations des prix des pellets et ne serez pas concerné par certaines périodes difficiles où le ravitaillement est quasi impossible. Idéalement, on recommande un silo dont la capacité est de 20 % supérieure à votre consommation annuelle. Cela permet de garder quelques centimètres d’espace vide, même quand le réservoir est plein.

Où installer le silo en textile ?

Le réservoir Flexilo peut être placé en intérieur ou en extérieur, selon la disponibilité de vos espaces. En intérieur, l’équipement nécessite généralement une pièce dont la hauteur minimale est de 2,4 m. Il existe toutefois une version « abaissée » qui convient à une hauteur de 1,85 m. Il faut savoir que les silos d’ÖkoFEN ont l’avantage de n’occuper qu’une petite surface de sol, et ce, même si la capacité choisie est élevée. Pour vous donner une idée, un espace de 2,5 m² suffit pour stocker 3 t de pellets. Si vous choisissez une installation extérieure, prévoyez un dispositif de protection, notamment un toit et des cloisons afin de protéger les pellets contre le soleil et les intempéries. D’ailleurs, la marque propose ce dispositif et le vend séparément. La distance maximale possible entre le silo et la chaudière est de 20 m. Plus d’informations : oekofen.com