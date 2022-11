Pellematic Condens : la chaudière à granulés à condensation avec « les plus hauts rendements du monde »

La chaudière à granulés à condensation est une alternative économique et écologique aux équipements de chauffage traditionnels fonctionnant au gaz ou au fioul. En plus d’afficher un rendement élevé, elle possède des performances inégalées. Sa particularité réside surtout dans le fait qu’elle utilise l’énergie résiduelle des fumées. En effet, les fumées provenant de la combustion sont refroidies jusqu’au stade de condensation de la vapeur d’eau.

Un rendement particulièrement élevé

C’est la chaleur provoquée par cette condensation qui est renvoyée dans le système de chauffage. Dans ce domaine, la Pellematic Condens, une chaudière de la marque ÖkoFEN, bat tous les records. Elle affiche le plus haut rendement sur le marché avec un taux s’élevant à 107,3 %. Qui dit rendement élevé dit moins de granulés consommés, donc une combustion plus propre. De plus, avec moins de granulés, il y aura moins d’espace accaparé pour le stockage.

La technologie ÖkoFEN CONDENS

Que ce soit pour une nouvelle installation ou pour remplacer la chaudière existante, la Pellematic Condens s’adapte à tous les types de configurations. Grâce à la technologie ÖkoFEN CONDENS et à sa taille ultra-compacte qui n’occupe que 0,53 m² de surface au sol, elle se raccorde au réseau hydraulique avec simplicité. Aucune modification importante n’est requise. Cette chaudière d’une puissance de 3 à 32 kW fonctionne avec les radiateurs et les planchers chauffants déjà en place, que ce soit en haute ou en basse température. Elle peut également être couplée au conduit de fumée en ventouse concentrique pour procurer un chauffage partout dans la pièce. La chaudière Pellematic Condens évite ainsi l’installation d’un conduit de fumée sur le toit. Par ailleurs, avec un corps de chauffe en inox, la condensation se fait directement à l’intérieur de la chaudière. Par conséquent, l’équipement supporte sans problème un fonctionnement sur une plage de température glissante et modulante de 28 °C à 85 °C.

Une chaudière intelligente et automatique

Avec la Pellematic Condens, l’alimentation en granulés de bois se fait automatiquement au moyen d’un système d’aspiration. La réserve de granulés peut être fixée directement à la chaudière, placée dans n’importe quelle pièce de la maison ou même installée dans un espace extérieur à l’abri de l’humidité. Le dispositif intègre une commande à écran tactile qui facilite les réglages et le contrôle. Connectée à un serveur météo, la chaudière est en mesure de calibrer automatiquement la température. Par ailleurs, elle est capable d’anticiper les variations climatiques, ce qui aide à réduire la consommation énergétique. Bien sûr, ÖkoFEN a prévu la possibilité d’effectuer les paramétrages à distance au moyen d’un smartphone… Plus d’informations : oekofen.com