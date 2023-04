Les pellets de bois sont-ils périssables ? Pouvez-vous conserver vos granulés jusqu’à l’hiver prochain ?

L’année 2022, qui vient de s’écouler, pourrait être qualifiée d’année des pellets de bois, tant ils ont fait parler d’eux ! Stocks en berne, prix en hausse, groupements d’achat, système D, ceux qui utilisent les pellets pour se chauffer ont connu bien des déboires. Pour ne pas revivre la même galère l’hiver prochain, vous avez peut-être anticipé et stocké quelques tonnes de pellets en prévision. Actuellement, le prix est toujours plus haut qu’en 2021, mais il tend cependant vers une baisse. Selon plusieurs spécialistes, celui-ci ne devrait néanmoins pas retomber à un prix semblable à 2021 (4 € les 15 kg). Le prix du sac a pu atteindre 15 € au plus fort de la crise, alors même à 6 € ou 7 €, ce sont toujours des économies réalisées. Alors stocker vos pellets de bois, bonne ou mauvaise idée ? On vous explique tout !

Les pellets de bois sont-ils périssables ?

Les pellets ou granulés sont fabriqués à partir de bois résineux ou de feuillus, pour la plupart. La matière première, les résidus de bois, est broyée, séchée puis compressée pour former les pellets. Techniquement, les pellets de bois sont considérés comme relativement stables et ne possèdent pas de durée de conservation définie. En effet, ils sont généralement traités pour avoir une faible teneur en humidité. Ce qui leur confère une longue durée de conservation. Toutefois, une mauvaise conservation des pellets de bois peut rendre vos pellets périssables et inutilisables.

Quels sont les pires ennemis des pellets de bois ?

Vous l’avez compris, la durée de vie de vos pellets stockés dépendra intégralement de la manière dont vous les stockez. Les pellets de bois doivent être stockés dans un endroit sec, car l’humidité peut les faire gonfler et se déformer, réduisant ainsi leur efficacité de combustion. Si les pellets de bois sont exposés à une humidité excessive pendant une longue période, ils peuvent se dégrader et perdre leur pouvoir calorifique. Si les pellets de bois sont stockés dans un endroit humide ou mal ventilé, ils développeront potentiellement de la moisissure, ce qui entraînera aussi leur inutilisation. Qui plus est, des pellets humides encrasseront votre poêle à pellet, ce qui n’est pas non plus une excellente idée. Enfin, les pellets de bois doivent être protégés contre la contamination par d’autres substances telles que les produits chimiques, les débris ou les insectes, car cela peut altérer leur qualité et leur performance.

Mais alors, comment stocker convenablement les pellets de bois ?

Si vos pellets sont livrés en sac et sur palette, il faudra veiller à ce que les sacs soient tous parfaitement fermés. Le cas échéant, il faudra colmater les trous dans les sacs avec du ruban adhésif par exemple. De plus, ils devront rester sur leur palette et ne jamais être déposés à même le sol. Enfin, il est conseillé de recouvrir le stock avec une bâche pour les protéger des aléas climatiques.

Si vous avez opté pour la livraison en vrac, il faudra que votre silo respecte les mêmes conditions : pas d’humidité, un endroit ventilé et une protection contre les nuisibles. Nous vous expliquions récemment comment construire un silo à pellets adéquat d’ailleurs. Il est donc recommandé de stocker les pellets de bois dans un endroit sec, bien ventilé et à l’abri de l’humidité, de la moisissure et de la contamination. Il est également important de les utiliser dans l’ordre d’achat pour éviter de les conserver trop longtemps.

