Brico Dépôt brade ses granulés de bois (pellets) à seulement 3,99 € le sac de 15 kg

Dans un article récent, nous vous proposions une offre spéciale concernant des pellets de bois vendus 3,89 € le sac de 15 kilos chez Brico Dépôt. Parmi les commentaires laissés sur cet article, l’un de nos lecteurs s’inquiétait d’un « étrange business avec les pellets… en juillet 2024 ». Business ? Pas tout à fait ! Le but étant de vous proposer des prix bas, pour vous éviter la flambée des tarifs en septembre, lorsque tout le monde commandera des pellets. Il peut paraître étrange de stocker des pellets en été, mais c’est à cette époque de l’année, qu’ils sont les moins chers. Justement, une nouvelle offre est disponible toujours chez Brico Dépôt avec un sac de pellets « Les Granulés Français » vendu, 3,99 €* le sac de 15 kilos. Je vous les présente immédiatement.

Les pellets de bois, Les Granulés Français

Les Granulés Français sont des pellets de bois certifiés Din Plus, l’une des normes les plus exigeantes en la matière. Du prix ne dépend pas la qualité, et pour ceux-ci, elle sera au rendez-vous. Ils sont fabriqués à base de 100 % Résineux et présentent un pouvoir calorique inférieur (PCI), supérieur à 4,6 kWh/kg. Leur taux d’humidité est inférieur à 10 %, le taux de cendre est, lui, inférieur à 0,6 % et le taux de fines, inférieur à 0,5 %. La longueur des pellets varie de 31,5 à 40 mm et leur diamètre est de 6 mm. Brico Dépôt les recommande pour tous les poêles à pellets, qu’ils soient individuels ou collectifs.

Comment stocker vos pellets jusqu’à l’hiver prochain ?

Si vous choisissez d’acheter ces pellets maintenant, il va de soi que vous ne les utiliserez pas avant plusieurs mois. Pour éviter de les rendre inutilisables, la première des choses à faire est de les conserver dans leur sac d’emballage d’origine. Si vous achetez une palette entière (66 sacs), le plus prudent reste de laisser les sacs entreposés sur leur palette d’origine. Et, si vous achetez seulement quelques sacs, il faudra impérativement les conserver en hauteur, et non à même le sol. Un dernier conseil ? Vos pellets de bois devront aussi être protégés de la lumière directe du soleil, et de la pluie, par une bâche, ou entreposés dans un garage ou dans un abri de jardin.

Comment utiliser les pellets de bois d’une autre manière ?

S’il vous reste quelques sacs de l’année dernière, et que vous avez un chat, vous pouvez utiliser les pellets en guise de litière. Les chats adorent l’odeur naturelle du bois, et viendront aisément y faire leurs besoins. Nous n’y pensons pas toujours, mais les pellets de bois comme litière pour chat, c’est une alternative très économique. En l’occurrence, sur ce sac de pellets vendu 3,99 € les 15 kilos, cela vous revient à 0,26 centime le kilo contre 1,18 € sur la litière Lifelong (marque Amazon). De plus, vous pourrez la mettre au compost, voire la brûler ensuite dans votre poêle. Avez-vous déjà profité de cette offre exceptionnelle ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, et souvent ne réapprovisionnent pas les stocks sur certains produits. Néanmoins, dans le cas des pellets de bois Les Granulés Français, les magasins en rupture de stock, il est précisé que le réapprovisionnement se fera sous 15 jours, à la date du 11 juillet 2024.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez