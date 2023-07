Normandie : des granulés de bois (pellets) locaux et moins chers fabriqués avec des chutes de bois et des palettes

Nous débuterons bientôt le mois d’août et pour certains, il sera déjà le temps de penser à la rentrée. L’automne arrivera plus vite que nous le souhaiterions et il faudra rallumer le chauffage. Si vous vivez en Normandie, autour du département du Calvados, vous aurez peut-être une nouvelle solution pour vous fournir en pellets de bois. En effet, l’entreprise Cégalia, initialement connue pour son activité de paysagiste, se diversifie et donne naissance à Cégalia Énergie. Cette nouvelle entité se concentrera sur la production et la vente de combustibles, dont les granulés de bois, dans la région d’Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay). Le projet, qui a vu le jour en décembre 2022, devrait commencer sa première fournée dès la mi-septembre 2023. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

Maxime François et Benoît Lecouillard, associés dirigeants de Cégalia Paysages, sont à l’origine de cette initiative innovante. Ils ont créé Cégalia Énergie afin de se concentrer sur le domaine énergétique et de proposer des combustibles locaux et abordables, notamment des granulés de bois. C’est grâce à leur activité de paysagistes, entre abattage d’arbres, débardage et entretien d’espaces verts, qu’ils ont acquis la certitude qu’une activité connexe de granulés de bois serait bénéfique pour la société. De plus, elle offrirait une nouvelle alternative locale pour leurs clients propriétaires de poêles à granulés.

Les granulés seront produits à partir de bois résineux frais, ainsi que de palettes non traitées récupérées auprès de commerçants locaux, évitant ainsi le gaspillage et favorisant le recyclage. En plus des palettes, l’entreprise bénéficiera également des copeaux et des chutes de bois des menuisiers ou charpentiers, ainsi que des résidus provenant des gros travaux de coupe issus de son volet paysagiste.

Quand les livraisons seront-elles opérationnelles ?

Cégalia Énergie prévoit de mettre en place une unité de production destinée à fabriquer des pellets de bois, des plaquettes forestières, du bois de chauffage et même du paillage. La production de granulés de bois locaux et abordables dès cet automne permettra de répondre aux besoins en énergie de manière plus durable et respectueuse de l’environnement. Avec une approche écoresponsable et un engagement en faveur du recyclage, l’entreprise ouvre la voie vers un avenir énergétique plus propre et responsable dans le Calvados. Les premières livraisons devraient avoir lieu dès la mi-septembre, avec des livraisons locales évidemment.

Une approche écoresponsable

Le projet de Cégalia Énergie s’inscrit dans une démarche écologique globale. Non seulement, ils réutiliseront au maximum les déchets de bois pour fabriquer leurs pellets, mais ils ne les vendront pas sous emballage plastique, contraire à leurs valeurs. Les clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers, pourront se fournir directement dans les locaux de l’entreprise, rue de Villers. Des fûts de 200 l en consigne seront disponibles pour le transport des granulés et un distributeur automatique permettra aux clients de se servir au kilo avec leur propre contenant.

Cette approche permettra de réduire l’empreinte plastique tout en encourageant une démarche écoresponsable chez les consommateurs. Bien que les prix des futurs produits ne soient pas encore fixés, Benoît Lecouillard, dirigeant de Cégalia, affirme que l’objectif est de proposer une production locale accessible et abordable. En savoir plus ? Rendez-vous sur cegalia-paysage.fr.