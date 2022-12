Lors d’un de vos achats de pellets de bois, vous avez déjà sûrement entendu le vendeur vous demander si vous souhaiteriez du pellet dur ou du pellet tendre ? Drôle de question, mais celle-ci a tout de même son importance, car il existe bien deux types de pellets de bois : les tendres et les durs. Jusqu’à l’année dernière, les pellets de bois étaient l’un des combustibles les plus économiques et écologiques sur le marché. Avec l’explosion du prix actuel de la tonne, les pellets rivaliseraient de près l’électricité en termes de coût. Néanmoins, ils restent un moyen de chauffage écologique et procurent une chaleur agréable. Encore faut-il savoir distinguer les pellets durs des pellets tendres. Explications.

Les pellets durs, qu’est-ce que c’est ?

Les types de pellets dépendent évidemment des résidus de bois à partir desquels ils ont été reconstitués. Ainsi, le pellet dur est fabriqué à base de résidus ou de sciures de feuillus. Ces feuillus sont, en l’occurrence, des chênes, des frênes, des bouleaux ou des hêtres. Les pellets durs sont plus résistants que ceux de l’autre catégorie, avec une durée de combustion plus longue ainsi qu’une meilleure performance calorifique. C’est exactement comme pour les bûches de bois ! Bien entendu, puisqu’ils sont considérés de meilleure qualité, ils sont aussi plus chers à l’achat. Ces pellets durs sont vivement conseillés pour les chaudières biomasse à pellets, car la consommation sera moins importante avec une chaleur constante et durable.

Les pellets tendres, qu’est-ce que c’est ?

Si les pellets durs sont à base de feuillus, les pellets tendres sont plutôt à base de résineux. Vous retrouverez donc parmi ces derniers : du sapin, du pin ou encore de l’épicéa. Ils demandent moins de temps de fabrication, car ils sont plus faciles à compresser et se révèlent moins chers à l’achat, en conséquence. Cependant, ils possèdent un pouvoir calorifique moins important ainsi qu’une durée de combustion plus courte. De ce fait, les pellets tendres sont une alternative économique aux pellets durs. En revanche, même si leur qualité est moins élevée, ils vous conviennent parfaitement dans le cas où votre poêle à pellet serait utilisé en tant que chauffage d’appoint ou votre petit habitat serait équipé d’une chaudière à pellets.

Comment choisir vos pellets ?

Pour choisir entre le pellet dur et le pellet tendre, tout va dépendre de vos besoins et, notamment, de votre budget ! En résumé, si vous possédez une grande maison et que le chauffage aux pellets est votre système de chauffage central, il faudra opter pour du pellet dur. Comparé à l’utilisation des pellets tendres, vous réduirez votre consommation et obtiendrez une chaleur plus constante. En revanche, si votre maison est plutôt petite ou si vous vous servez du poêle à pellet comme un chauffage d’appoint vous permettant de réchauffer le salon, les pellets tendres suffisent à vous procurer la chaleur d’une bonne flambée, sans vous coûter trop cher. Quels que soient les pellets que vous choisirez, rappelez-vous qu’ils doivent :

Avoir un taux d’humidité inférieur ou égal à 10 %

Avoir un taux de cendres compris entre 0,3% et 0,7 %

Avoir un pouvoir calorifique (PCI) > à 18 MJ / kg (soit 5 kWh / kg).

Être certifiés Din+, En+ ou – NF Biocombustibles haute qualité

Et attention aux arnaques, elles sont nombreuses en cette période de recherche frénétique de pellets abordables !