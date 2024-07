Granulés de bois : cette boutique de bricolage brade le sac de pellets Flamino All Green à 3,95 €

Vous êtes en vacances, les doigts de pied en éventail sur la plage, à chiller après une année de stress et de fatigue accumulée ! Vous ne pensez pas encore au retour, à l’automne qui arrivera bientôt, et à l’allumage de votre poêle à pellet ? C’est assez normal, et pourtant avec la promotion de folie proposée par Castorama, vous allez peut-être devoir trouver un moyen d’en profiter ! Acheter le pellet en été, c’est sûrement la meilleure chose à faire, surtout lorsque le sac de 15 kilos est vendu au prix de 3,95 €* en fonction des stocks disponibles. Attention, les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre, vous allez devoir choisir le bon pour réaliser des économies ! En attendant, je vous propose de découvrir plus en détail, ces pellets de bois, de la marque Flamino All Green. C’est parti.

Des pellets de bois certifiés DINPlus et ENplus

Le pellet 100 % bois naturel Flamino All Green est un produit de qualité supérieure, fabriqué en France à partir de bois 100 % naturel. Certifié DINPlus et ENplus, il garantit une performance optimale pour vos appareils à granulés de bois, disposant des meilleures normes de certifications actuelles. Grâce à son pouvoir calorifique d’environ 5 kWh/kg et un taux de cendres inférieur ou égal à 0,5 %, ce pellet assure une combustion efficace et propre. Composé de différentes essences de bois dur et tendre, il propose un mélange équilibré pour une performance thermique élevée. Avec lui, vous assurez une montée en température rapide, et une chaleur constante pour vos futures soirées au coin du feu.

Des pellet de bois de fabrication 100 % française

Le pellet Flamino All Green présente des spécifications techniques de premier ordre. Son diamètre de 6 mm et son taux d’humidité moyen de 10 % en font un produit prêt à l’emploi, sans nécessiter de séchage supplémentaire. Ce pellet de bois, fabriqué à 100 % en France, est une filiale du groupe Dubreuil installé à Dompierre-sur-Yon en Vendée. Privilégier l’économie française à un prix si dérisoire, c’est le combo parfait pour ces pellets de bois, et pour les clients. Néanmoins, ne tardez pas trop, je n’ai plus jamais vu un prix inférieur à 4 € pour le sac de 15 kilos depuis la crise des pellets en 2022.

À seulement 3,95 €* le sac de 15 kilos

Attention, tous les magasins de l’enseigne ne proposent pas les mêmes prix sur les mêmes produits. Chaque magasin est indépendant et peut afficher les prix de son choix. Par conséquent, les prix varient en fonction de votre magasin vendeur. Ainsi, le prix de 3,95 €* le sac de 15 kilos est appliqué dans le magasin de Villabé (91) mais est affiché à 5,90 € dans celui de Fresnes (94) pourtant situé à quelques dizaines de kilomètres du premier. Pour connaître le prix pratiqué dans votre magasin, ainsi que la disponibilité en temps réel, vous devrez en haut à droite, changer de magasin, et voir le prix affiché. Allez-vous profiter de ce prix exceptionnel ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

