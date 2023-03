Écologique, économique et efficace, le bois jouit de nombreux avantages comme combustible de chauffage. Même si les bénéfices sont nombreux, il requiert toutefois une attention particulière en termes d’entretien. Mis à part le ramonage mécanique (obligatoire), les utilisateurs de chauffage au bois sont également contraints de retirer régulièrement les cendres du foyer. Cette opération conditionne une meilleure qualité de combustion des bûches ou des pellets de bois. Faire ce travail manuellement et de manière régulière peut s’avérer fastidieux. Il est fortement recommandé de se tourner vers un appareil spécialement étudié à cet effet : l’aspirateur à cendres. L’aspirateur Ribimex conçu par une entreprise italienne, spécialisée dans les domaines du bricolage et du jardinage, en a conçu un très performant. Il s’agit du modèle Minicen ‎ Prcen011.

Qu’est-ce qu’un aspirateur à cendres ?

Comme son nom l’indique, un aspirateur à cendres est un appareil prévu pour aspirer les cendres dans les appareils de chauffage à bois, les cheminées, les fours, les barbecues, les poêles à pellets, etc. L’appareil est composé de quatre principaux éléments. Il est muni d’une cuve prévue pour contenir les cendres. Pour sa part, le Minicen ‎ Prcen011 dispose d’une capacité de 10 l. L’aspirateur à cendres est doté d’un moteur électrique d’une puissance de 800 W et d’un filtre de type HEPA. La puissance et le volume du contenant sont parfaitement adaptés pour un usage quotidien. Rapidité et efficacité de nettoyage sont ses principaux atouts.

La technologie de filtration du Minicen Prcen011

L’aspirateur à cendres de Ribimex est équipé d’un système de filtration HEPA. Ce dispositif se démarque par ses hautes performances de filtration. En effet, il est en mesure d’éliminer les petites particules de taille supérieure à 0,3 micron. Il est efficace à 99,9 % et est souvent utilisé en milieux pharmaceutique et hospitalier.

Le filtre est le principal élément qui différencie un aspirateur à cendres des modèles classiques. Effectivement, les cendres sont particulièrement fines que les grains de poussière. De plus, elles sont également plus denses. Aspirées avec les appareils classiques, les cendres risquent d’obstruer le moteur en peu de temps. Avec le Ribimex Minicen, l’équipement aspire aisément les résidus grâce à son système de filtration lavable.

Comment utiliser un aspirateur à cendres ?

L’aspirateur Ribimex Minicen est spécialement étudié pour aspirer les cendres froides. Avant de l’utiliser, vous devrez donc attendre 12 h après le dernier feu afin de vous assurer que la chaleur s’est bien dissipée. Même après ce délai, n’hésitez pas à vérifier qu’il n’y a plus de braises chaudes ni incandescentes. S’il y en a, vous devez les retirer ou les éteindre. Pour optimiser le nettoyage, commencez par ramasser grossièrement les cendres à l’aide d’une pelle en métal. Utilisez l’aspirateur afin d’éliminer le reste en le faisant passer sur tous les recoins. Videz la cuve après chaque utilisation. L’aspirateur Ribimex Minicen est noté 3,9/5 sur 4 206 évaluations, et disponible à 42,80 € sur Amazon.