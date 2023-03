Fuego net : l’invention d’un pellet de ramonage (chimique) pour les poêles à granulés

Le ramonage mécanique des appareils à pellets consiste à déloger les résidus qui se sont déposés dans le conduit d’évacuation. Selon la règle en vigueur, ce nettoyage est obligatoire et doit être réalisé une fois par an. Il faut savoir que la fumée générée par la combustion laisse du goudron et de la suie au cours de son passage dans le conduit. Au fil du temps, ces dépôts se transforment en une couche dure appelée bistre. Ce dernier est très difficile à retirer, d’où l’importance du ramonage chimique. Cette opération facilite le délogement du bistre et nécessite l’utilisation d’un combustible spécial de ramonage. La marque espagnole Fuego net a développé des granulés de ramonage adaptés à cette utilisation.

Rappel sur le principe du ramonage chimique

Le ramonage chimique est une technique d’entretien et de nettoyage d’un poêle, d’une chaudière ou d’une cheminée. Le processus consiste à brûler du combustible, notamment des pellets, des bûches ou de la poudre de ramonage. La combustion permet de libérer un agent actif qui dégrade les résidus déposés sur la paroi du conduit. Dans le jargon scientifique, cette action est appelée ramonage catalytique. Il faut toutefois savoir que l’opération ne suffit pas pour nettoyer correctement un appareil. Elle est particulièrement recommandée afin de compléter le ramonage mécanique. Par ailleurs, des expériences conduites par l’organisme CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) ont démontré l’efficacité de la combinaison de ces deux types de nettoyage.

L’entretien annuel et régulier de votre poêle à granulés

Les pellets de ramonage Fuego net sont destinés pour les chaudières, les inserts, et les poêles à granulés. D’une part, ils sont recommandés pour précéder au ramonage mécanique obligatoire, et d’autre part, pour entretenir régulièrement l’appareil. Utilisés avant le ramonage mécanique, les pellets PQS contribuent à la destruction complète des bistres. Cela assure un nettoyage et une vacuité optimale. Dans ce cadre, le ramonage chimique doit être effectué entre deux à quatre semaines avant le nettoyage mécanique.

Si les pellets Fuego net sont utilisés dans le cadre d’un entretien régulier, ils éviteront l’accumulation trop rapide des différents résidus de fumée. Dans ce cas-ci, la fréquence de ramonage chimique doit correspondre à celle de l’utilisation du poêle. Pour un à deux feux par semaine, le ramonage est à effectuer une fois tous les trois mois. Si vous utilisez votre poêle jusqu’à quatre fois par semaine, l’entretien est à réaliser tous les deux mois. Et si vous faites du feu quotidiennement, la fréquence recommandée est une fois par mois.

Comment utiliser les granulés de ramonage Fuego net ?

Le paquet contient 1,5 kg de pellets de ramonage. En principe, cette quantité correspond à une seule utilisation. Pour ce faire, vous devez simplement verser la totalité de la boîte dans le réservoir lorsque le trois-quart de ce dernier est vide. Vous pouvez ensuite rajouter des pellets de chauffage ordinaires et commencer à utiliser normalement le poêle. Vous vous chauffez tout en effectuant l’entretien, puisque au fur et à mesure où ils brûlent, les granulés dégagent les principes actifs nécessaires. Pour l’entretien d’une chaudière, vous aurez besoin d’environ deux boîtes de pellets Fuego net par utilisation. Les pellets de ramonage sont disponibles sur Amazon à partir de 20,68 €.