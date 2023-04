Attention, certaines cendres de bois ne sont pas bonnes à utiliser au jardin

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », dit la citation d’Antoine Lavoisier, au sujet de la conservation des masses lors du changement d’état de la matière. Cette « vérité scientifique » s’applique à de nombreuses matières comme la cendre de bois. Ce résidu que l’on obtient après la combustion du bois de chauffage, ou des pellets de bois, est un formidable allié pour le jardin. Un déchet largement disponible dans les foyers qui se chauffent au bois, et que l’on ne devrait plus jeter à la poubelle ! Cependant, toutes les cendres ne peuvent pas être utilisées. Tout va dépendre du bois que vous choisissez, de l’allume-feu utilisé, etc. Et à quoi peuvent servir vos cendres de bois alors ? On vous explique tout !

Quelles cendres ne devez-vous pas réutiliser ?

Si votre petit bois pour allumer votre feu est fait de cagettes de récupération, attention ! Elles sont maintenues avec des agrafes métalliques. Si vous utilisez les cendres, il faudra alors les débarrasser de toutes agrafes, afin que celles-ci ne viennent pas polluer vos sols par la suite. Attention aussi aux cendres de barbecues, et notamment aux allume-feux que vous utilisez pour l’allumer. Si vous avez le choix d’allume-feu chimique, de bois peints ou vernis, de contreplaqué, ou encore de bois traités, oubliez la récupération ! Vos cendres seront polluées. Enfin, les résidus de charbon de bois non brûlés ou de poêle à charbon ne sont pas concernées par la réutilisation future.

De quoi est constituée la cendre de bois ?

Les cendres de bois sont principalement composées de minéraux restés après la combustion du bois. Les minéraux les plus courants dans les cendres de bois sont le calcium, le potassium, le magnésium et le phosphore. En fonction du type de bois brûlé, les cendres peuvent également contenir des quantités variables d’autres éléments tels que le sodium, le zinc, le cuivre et le manganèse. Les cendres de bois peuvent par ailleurs contenir des traces de métaux lourds et d’autres contaminants si le bois brûlé a été traité avec des produits chimiques ou s’il a été contaminé par des substances toxiques. Cependant, dans des conditions normales, les cendres de bois sont considérées comme un engrais naturel riche en minéraux et peuvent être utilisées pour enrichir le sol de votre jardin. Malgré son fort pouvoir fertilisant, il est recommandé de ne pas surcharger vos sols de cendres de bois, ce qui provoquerait potentiellement un déséquilibre par excès de calcium ou de potasse.

Comment réutiliser les cendres de bois au jardin ?

Il existe plusieurs manières de réutiliser les cendres de bois. La plus courante est de jeter vos cendres dans votre bac de compostage. Elle apportera des minéraux et un peu de matière sèche, notamment si vous compostez beaucoup de déchets de légumes, de marcs de café ou si vous utilisez des toilettes sèches. Il faudra néanmoins l’ajouter avec parcimonie, afin de ne pas déséquilibrer le compost. Dans un composteur de 350 l, un kilo de cendre de bois suffit, soit une trentaine de poignées. Vous pouvez aussi épandre vos cendres au pied de vos plantations. Cependant, attention si vous l’utilisez aussi au compost, vous risquez de nouveau une surcharge en calcium ou en potasse. En revanche, si vous n’ajoutez pas de cendres dans votre compost, vous pouvez l’épandre à raison de 80 à 100 g/m²/an. Pour ce faire, saupoudrez votre sol, puis griffez-le pour la faire pénétrer.

Comment répandre les cendres de bois ?

Les cendres de bois exercent une influence sur la fructification et sur la floraison. C’est la raison pour laquelle elles doivent être répandues au printemps et à l’automne. Vous pouvez ainsi la disposer aux pieds des rosiers ou des arbres fruitiers. Elle constitue aussi un formidable anti-mousse pour le gazon ! Attention, certaines plantes comme les plantes de terre de bruyère (rhododendron, azalée, camélia, bruyère, etc.) n’aiment pas les cendres de bois, car elles ont besoin d’un sol acide ! Vous pouvez aussi laisser macérer les cendres dans de l’eau, de préférence récupérée. Laissez macérer une nuit, puis arrosez vos rosiers ou fruitiers, avec le mélange obtenu.