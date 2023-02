Granulés : l’invention d’un pellet de ramonage pour nettoyer facilement les équipements de chauffage

Les réglementations en vigueur imposent la réalisation d’un ramonage mécanique des poêles à granulés de bois une ou deux fois par an. Cet entretien complet est nécessaire pour protéger les occupants d’un logement d’éventuels risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. L’idéal est d’assurer les trois différents types de ramonage que nous allons développer ci-après. Il est aussi essentiel de choisir des produits d’entretien adaptés et efficaces tels que les granulés de ramonage spéciaux pour poêle à pellets.

Le ramonage catalytique annuel du poêle à pellets de bois

Lors de l’opération de ramonage mécanique du poêle, il est conseillé d’effectuer d’abord le ramonage catalytique. Ce procédé consiste à brûler des granulés de ramonage dans le poêle ou l’insert de cheminée. Lors de la combustion de ces produits d’entretien, un principe actif se libère et passe par le conduit d’évacuation de fumée. Par action catalytique, il dégrade les suies et les goudrons déposés sur la paroir du conduit. En effet, le carbone contenu dans ces résidus subit une combustion à basse température. Une fois cette étape terminée, il reste à faire passer le hérisson de ramonage à l’intérieur du conduit d’évacuation de fumée. Ainsi, les encrassements se détachent plus facilement et plus rapidement.

Le ramonage mécanique semestriel ou annuel

Les propriétaires d’un poêle à pellets doivent mener des travaux de ramonage mécanique de leur équipement une ou deux fois par an. Cela dépend de la fréquence d’utilisation de leur appareil de chauffage. La loi les oblige d’ailleurs à confier ce type de travaux d’entretien à un ramoneur certifié. Une fois le ramonage catalytique du poêle effectué, le professionnel peut passer à d’autres opérations. Après avoir vérifié le foyer du chauffage, il doit procéder à son décapage. Il se charge aussi de nettoyer les grilles et de diagnostiquer l’isolation de la hotte ainsi que les tuyaux de raccordement du système. À l’issue de ces travaux, le ramoneur est tenu de remettre à son client un certificat de ramonage.

Le ramonage catalytique pour un entretien régulier du poêle à pellets de bois

Dans le cadre d’un entretien régulier du poêle, le ramonage catalytique évite une accumulation trop rapide des suies et des goudrons sur la paroi du conduit d’évacuation de fumée. Il convient de réaliser de temps en temps cette opération durant l’hiver et l’intersaison. En effet, les utilisateurs peuvent ajouter des granulés de ramonage aux pellets de bois pour se chauffer tout en nettoyant leur poêle. En plus de ce ramonage régulier, il convient aussi de nettoyer les autres éléments de l’équipement de chauffage (grille de ventilation, bac à cendres, chambre de combustion, coupe flamme…). Ces tâches peuvent être réalisées une fois par semaine durant la période de chauffe. Il est également conseillé d’assainir le brasier une fois par jour.

Pourquoi utiliser des granulés de ramonage pour poêle à pellets ?

Les granulés de ramonage Pyrofeu (fiche technique) sont conçus pour entretenir les inserts de cheminée, les chaudières et les poêles à pellets. Ce produit d’entretien est composé de matières végétales et de minéraux aux propriétés catalytiques. Son usage permet de maximiser l’efficacité du ramonage mécanique ou du ramonage d’entretien régulier. La vacuité et le nettoyage optimal du conduit d’évacuation de fumée sont ainsi assurés.

Lorsqu’un appareil de chauffage est entretenu de façon optimale, sa durée de vie en sera prolongée. On profite d’ailleurs d’un meilleur rendement tout en économisant du combustible. Notons aussi que tout danger lié à un défaut de ramonage est quasiment éliminé. Les Granulés Pellets de Ramonage 1 kg de Pyrofeu sont disponibles à partir de 17,71 sur Amazon.