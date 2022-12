Comment fendre du bois sans effort grâce aux forets de fendage ?

Si vous vous chauffez au bois, vous venez peut-être de vous faire livrer quelques stères de bois que vous entreposerez pour l’année à venir. En effet, ce stock vous servira à vous chauffer l’année prochaine. Les stères de bois vous sont livrés en rondins de longueurs différentes, et plus ils sont longs, moins le prix est élevé. Les économies peuvent être importantes si vous choisissez, par exemple, des bûches d’un mètre à couper et à fendre vous-même. Une fois vos rondins arrivés, il faudra relever vos manches, sortir une tronçonneuse pour le couper en billot, puis fendre ces billots en 4 pour obtenir vos bûches. Et fendre du bois à la hache et au coin n’est pas toujours une partie de plaisir. Un petit outil pourrait vous rendre la tâche plus facile : le foret de fendage et l’on vous explique pourquoi.

Le foret de fendage, qu’est-ce que c’est ?

Un foret de fendage est un outil pratique qui s’installe, comme son nom l’indique, sur votre perceuse (ou visseuse) électrique. Il se présente sous la forme d’un cône strié et pointu qui va d’abord piquer la bûche puis écarter le bois en faisant pression sur le foret. Grâce à sa conception en acier à haute teneur en carbone, il est parfaitement résistant aux chocs, à l’usure et pourra vous servir pendant quelques années pour un investissement de 20 à 50 €. La géométrie du foret va permettre de réduire la friction et de vous faire gagner du temps. En somme, il vous exempte de quelques efforts importants.

Comment utiliser un foret de fendage ?

L’utilisation est très simple puisqu’il suffit de placer la bûche à l’horizontale sur un billot, puis de la « percer » avec le cône de fendage, minutieusement étudié pour ne pas déraper évidemment. Le perçage doit se faire sur le côté le plus proche de vous et sur un côté. En revanche, si vous percez la bûche en plein centre, l’outil ne fonctionnera pas. Avec un foret de fendage, vous éliminez une partie des efforts à fournir avec une hache et les bûches ne risqueront plus d’éclater ni d’être projetées aux alentours.

Le foret de fendage pour quels bois ?

La puissance de rotation qu’il va développer dépendra bien sûr de la puissance de votre perceuse. Plus celle-ci sera puissante, plus le foret sera efficace évidemment ! La plupart des forets de fendage sont vendus avec plusieurs manchons afin de pouvoir les adapter sur votre perceuse (trois poignées de forages, Carré/Rond/Hexagonal). Vérifiez tout de même la compatibilité de votre machine avant d’acheter. Ce petit outil mécanique peut donc fendre du chêne, du noyer, des résineux, etc.

Vous pouvez aussi choisir des coffrets qui regroupent plusieurs tailles de forets. Ce qui peut être utile lorsque le diamètre initial d’une bûche est petit tel le cas du bois de bouleau par exemple. Pour les bois noueux, en revanche, le foret de fendage n’est pas recommandé. Les nœuds risquent d’empêcher le foret d’effectuer son travail. Autrement, il faudra percer hors des nœuds du bois. Par conséquent, c’est un investissement intéressant et vraiment peu onéreux. Non seulement il vous permettra de gagner du temps et de fendre avec plus de sécurité, mais d’économiser également vos efforts en comparaison avec le fendage à la hache et au coin !