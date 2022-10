Leborgne : cette invention innovante permet de fendre le bois de chauffage sans aucun effort !

Si vous avez opté pour le chauffage au bois dans un poêle, un insert ou une cheminée classique à foyer ouvert, vous n’échapperez pas à la tâche difficile du fendage du bois… À moins de vous faire livrer vos bûches déjà fendues, et donc de payer votre bois de chauffage beaucoup plus cher, il va falloir passer sur le billot ! Fendre les bûches en deux ou quatre est une tâche assez pénible, qui demande beaucoup d’efforts si vous utilisez les outils classiques que sont le billot, le coin, le merlin et la hache… Fendre le bois lors de la livraison, c’est vous assurer un bois plus sec, avec un meilleur taux de combustion, et adapté à la taille de votre foyer évidemment. Et, si pour éviter les maux de dos et la fatigue après le fendage, vous optiez pour un fendeur de bûches ? On vous explique comment ça fonctionne et les différents types existants.

Comment fonctionne un fendeur de bûches ?

Tout d’abord, il faut savoir que le fendeur de bûches facilite le travail de l’apprenti bûcheron, mais ce n’est pas non plus une baguette magique ! Cet outil vous permettra en revanche d’avoir une position de travail plus confortable, notamment en gardant le dos droit pour effectuer le fendage. Le fendeur se pose sur un coin de la bûche, et fonctionne grâce au coulissement de deux tubes: ainsi, en soulevant uniquement la partie supérieure, et en la laissant coulisser sur le tube inférieur pour frapper le coin, il n’est plus nécessaire de soulever l’outil dans son intégralité.

Quels sont les avantages d’un fendeur de bûches ?

Investir dans une modèle comme celui proposé par l’entreprise française Leborgne, c’est vous assurer une précision inégalée du début à la fin de votre tâche. Le coin repose sur la bûche directement, ce qui supprime les « coups manqués » qui vous obligent à recommencer encore et encore… De plus, cet outil assure également un travail en toute sécurité. Puisque le système est coulissant et qu’il frappe directement le bois à l’intérieur du tube, vous supprimez les risques de projections d’éclats métalliques qui se produisent fréquemment lorsque vous venez frapper le coin métallique. Le modèle de la marque Leborgne vous propose une véritable alternative qui permettra à tous, débutants, confirmés, personnes âgées, de pouvoir tranquillement fendre du bois, avec moins d’efforts.

Les précautions à prendre

Certes, le fendeur de bûches vous facilitera grandement la tâche, mais cela n’empêche pas de respecter certaines règles de sécurité :

Éloigner les animaux et les enfants de votre espace de fendage;

Portez des gants, cela vous évitera les échardes;

Portez un casque si vous utilisez un puissant fendeur thermique;

Portez des lunettes protectrices pour évier les projections dans les yeux;

pour évier les projections dans les yeux; Portez aussi des chaussures de sécurité: une grosse bûche sur le pied, peut provoquer des blessures !

Le fendeur de bûches Leborgne en détails

Ce modèle assemblé en France pèse seulement 6.1 kilos et mesure 98 centimètres de hauteur. Il est fabriqué en acier trempé et procure une excellente robustesse et une parfaite ergonomie. Il permet de travailler sur des bûches de 50 centimètres de longueur au maximum et pour un diamètre maximal de 40 centimètres. Le dispositif dispose d’une goupille de sécurité, et d’une poignée élastomère à rebords empêchant de se coincer les doigts et diminuant les vibrations, ce qui le rend plus stable et sûr… Plus d’informations, rendez-vous sur le site Leborgne.fr.