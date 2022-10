Splitz-All : l’invention d’un outil hydraulique innovant pour fendre facilement le bois de chauffage

Le métier de bûcheron ne s’improvise pas et quand nous devons fendre des bûches de bois, que ce soit avec une hache, un coin ou un merlin, c’est une tâche difficile qui nous attend, qui demande force et endurance quand trois stères vous attendent sagement ! Un objet existe pour vous faciliter cette tache compliquée : le Splitz-All, un outil manuel qui permet de fendre, couper et débiter des rondins de bois de manière enfantine. De plus, vous ne vous casserez plus le dos à fendre du bois, puisque vous pourrez l’utiliser en restant debout et le dos droit… Découverte.

Le Splitz-All qu’est-ce que c’est exactement ?

Le Splitz-All se présente comme un outil qui dispose d’une lance avec une pointe en flèche et acérée. Il dispose aussi d’une poignée double qui permet de rabattre le dispositif vers le bas. L’outil est une hache et fendeuse de bois hydraulique qui vous permettra de posséder les deux outils nécessaires à la tâche en une seule et même machine. Le fendeur de bûches manuel Splitz-All propose un moyen abordable, rapide et sûr d’empiler le bois en hauteur. Et, vous allez même pouvoir contrôler l’endroit où vous souhaitez voir la bûche se fendre, et lui appliquer la puissance de votre choix.

Comment ça marche ?

Le fendeur de bûches Splitz-All ne ressemble pas réellement aux autres types de fendeurs de bûches que vous connaissez déjà. Il est disponible en diverses dimensions, mais quelque soit la taille choisie, l’outil reste facile à manipuler et à mettre en place. Pour l’utiliser, il suffit de placer l’embout sur une bûche et de faire glisser avec force l’entraîneur de haut en bas. Le mouvement vers le bas du tournevis force la pointe à pénétrer dans la bûche et à la briser. Si l’on compare avec le fendage manuel, vous n’aurez donc plus à viser la bûche, ni vous courber, ni frapper de toutes vos forces pour espérer vaincre la maudite bûche !

Et, surtout, aucun risque de coincer l’outil dans la bûche; en effet, le décoincer demande parfois des efforts surhumains, nous avons déjà testé la hache coincée ! Avec le Splitz-All, la pointe du coin peut être maintenue en place, la bûche restant en place, tandis que seul le driver bouge. Lorsque le conducteur est poussé vers le bas, le poids du corps fournit une grande partie de la force qui permet d’effectuer le travail. Les poignées verticales sont suffisamment longues pour permettre aux utilisateurs de toutes tailles de les saisir confortablement sans se mettre dans une position inconfortable.

Un outil économique !

Le Sliptz-All se compare aux outils électriques en termes de performances, mais il est beaucoup moins cher qu’un fendeur de bois hydraulique classique. L’idée d’utiliser un fendeur de bûches est de fabriquer du combustible de chauffage… Or, les fendeurs classiques sont de gros consommateurs de carburant et ils sont aussi très bruyants, dégagent des odeurs, etc. Avec le fendeur de bois Splitz-All, il n’y a rien à installer et il peut être utilisé par les débutants en coupe de bois… La taille de la bûche doit correspondre à la taille de l’auge du fendeur hydraulique évidemment, mais il pourrait dans l’absolu s’attaquer à de plus grosses bûches facilement. Plus d’informations : Good N Useful