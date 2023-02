Le fendage de bois de chauffage à l’aide d’une hache ou d’un merlin nécessite de gros efforts physiques. Mais cela a maintenant changé. Désormais, n’importe qui peut fendre les bois de chauffage grâce à un fendeur de bois pratique et facile à utiliser. Cet équipement se décline en plusieurs modèles selon leur conception et leur mode de fonctionnement. Il existe notamment une fendeuse de bois manuelle qui se fixe à un support mural. Nous vous invitons à découvrir les spécificités de cet outil ingénieux dans cet article.

Comment fonctionne une fendeuse de bois manuelle et murale ?

La fendeuse de bois manuelle et murale fend les bûches sans nécessiter de marteau ni de masse. Elle s’utilise entièrement à la main, et ce, avec un minimum d’effort. Pour ce faire, son utilisateur doit d’abord fixer l’outil à un mur ou à un poteau avec les quatre vis fournis. L’opération de fendage de bois de chauffage s’effectue ensuite en quelques étapes simples. L’utilisateur soulève le levier, puis place la bûche dans l’une des fentes sur la base de l’outil. Enfin, il reste à tirer la lame vers le bas à l’aide d’une poignée ergonomique pour fendre la bûche en toute sécurité. Il est possible que le bois ne se fende au premier passage. Dans ce cas, il faut le déplacer sur l’une des dents supérieures avant de poursuivre le fendage.

Quels sont les points forts du fendeur de bois mural MISNODE ?

Ce modèle de fendeur de bois mural est fabriqué en acier de haute qualité. De plus, il résiste à la corrosion et aux intempéries. Lors de sa manipulation, il ne risque ni de se plier ni de se casser. Sa base métallique robuste lui garantit une bonne stabilité, facilitant grandement le fendage des bois de chauffage. Cet outil pèse 4,5 kg, un poids assez important pour lui procurer une meilleure résistance aux chocs. Côté esthétique, il a un revêtement laqué noir sobre et un format compact. La sécurité d’utilisation de cet équipement est un autre atout à ne pas négliger. En effet, celui-ci ne comporte aucune lame tranchante ni dangereuse. Ses différents éléments composants sont fixes, ce qui permet d’éviter tout risque d’accident lors du découpage des bois.

Pour quel usage est destiné ce modèle de fendeuse de bois ?

Le fendeur de bois de chauffage MISNODE s’adresse aux particuliers. Il convient notamment aux ménages qui possèdent un appareil de chauffage au bois (poêle, cheminée…) chez eux. Il peut également être installé à l’intérieur et employé pour découper le petit bois qui sert à alimenter les fours ou les cuisinières à bois. D’ailleurs, cet outil peut être emporté lors des activités en plein air telles que les campings et les feux de camp. Il se transporte facilement et prend peu de place dans un camping-car par exemple.

Quel type de bois peut-on fendre avec cet outil innovant ?

Ce fendeur de bois manuel est conçu pour découper des essences tendres comme le pin et l’épicéa, idéal pour fendre le bois de palette par exemple. Si le bois à fendre est noueux et dur (hêtre, chêne…), la performance de l’outil pourra diminuer. Dans ce cas, il sera nécessaire de fournir un peu plus d’effort pour presser le levier et découper la bûche. Vous l’aurez compris, la fendeuse MISNODE est surtout destinée pour le fendage du bois d’allumage ou le petit bois de chauffage. Découvrez ce modèle de fendeur de bois manuel et mural sur Amazon à 136,99 €.

Meilleure Vente n° 1 MISNODE Fendeur de bois de chauffage - Support mural - Pour petit bois de chauffage Matériau de haute qualité : fabriqué en acier au carbone, la surface du séparateur de bois de chauffage est traitée, ne se déforme pas et ne rouille pas facilement. Ce petit kracker ne se plie...