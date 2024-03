La fendeuse de bûches Scheppach (2200 W) passe de 508 à 299,99 € dans cette boutique en ligne

Votre dos et vos muscles se souviennent encore de la dernière fournée de bois, que vous avez dû fendre, pour l’utiliser. Hache, coin, marteau, ces outils classiques, vous ont presque fait regretter votre poêle à bois. Nous sommes 7 millions à nous chauffer au bois, selon l’ADEME, et j’en fais partie, mais la corvée du fendage reste une activité que je redoute : présenter, fendre, ranger : la galère ! Une fendeuse de buches électrique serait tout de même la bienvenue ! Et, cela tombe bien, puisqu’une super promo est en cours ces jours-ci. En effet, la fendeuse de buches Scheppach est vendue au prix de 299,99 €* au lieu de 508 € sur Cdiscount. Si vous venez de recevoir votre bois de chauffage pour l’hiver prochain, c’est peut-être le moment de vous offrir cet outil. Il vous permettra de gagner du temps et surtout d’économiser vos forces !

Quels sont les points forts de la fendeuse de buches Scheppach ?

La fendeuse de buches Scheppach devrait grandement vous faciliter le travail, puisqu’elle peut allègrement fendre 100 buches à l’heure. Ce qui, au demeurant, représente plusieurs heures de travail acharné si vous fendez votre bois à la hache ! Bois secs ou bois verts, peu lui importe, aucun bois ne résistera à sa puissance impressionnante de 7 tonnes et à son moteur de 2 200 W. Vous pourrez également faire livrer vos buches en 50 cm afin de les payer moins cher qu’en 25 cm, par exemple, elle pourra les fendre en quelques secondes. Au niveau du diamètre, elle est en capacité de couper des buches de 25 cm au maximum, ce qui représente déjà de beaux morceaux de bois.

Techniquement, que faut-il retenir de la fendeuse de buches Scheppach ?

La machine-outil est conçue pour rester robuste en toutes circonstances. En effet, elle se dote d’un bâti en acier mécanosoudé et thermolaqué, qui lui garantit une grande résistance et durabilité. Du côté de la sécurité, elle s’équipe d’un d’un coin de fendage solide, d’une commande bimanuelle et d’un capot de sécurité au-dessus de la zone de fendage pour prévenir les accidents. De plus, vous pourrez la régler en fonction de vos besoins et des dimensions de votre poêle à bois. Une fois passés dans la machine, vos buches seront prêtes à être rangées à l’abri.

Toutes les caractéristiques techniques de la fendeuse de buches Scheppach

Nom du produit : Fendeur de bûches électrique horizontal 7T – SCHEPPACH –

Modèles HL760LS

Permet de fendre jusqu’à 100 bûches à l’heure

Puissance de fendage de 7 tonnes

Longueur maximale de 52 cm pour un diamètre allant jusqu’à 25 cm

Cylindre hydraulique à retour automatique

Moteur puissant de 2200 W

Dimensions : 1160 × 425 × 610 mm

Poids : 64 kg

Position du fendeur : horizontale

Type de motorisation : électrique

Caractéristiques du moteur : 220 – 240 V / 50 Hz

Puissance du moteur : 2200 W

Diamètre maximal des bûches : 25 cm

Longueur maximale des bûches : 52 cm

Garantie : 5 ans – pièces, main d’œuvre et frais de retour

Profitez dès aujourd’hui d’un prix de 299,99 €* au lieu de 508 € sur Cdiscount. Le paiement est possible en 4 fois sans frais, soit 76,87 € le premier mois, puis 76,85 € les trois mois suivants. Que pensez-vous de cette promotion ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 28 mars 2024, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.