En matière de chauffage, ces dernières années ont été marquées par un certain engouement pour le bois. Pendant un moment, les nouvelles technologies telles que les pellets ont pris le devant de la scène. Mais dernièrement, on tend à revenir vers les bûches, un choix qui implique souvent l’investissement dans une fendeuse. Pour les petites consommations quotidiennes de bûches, l’achat d’une fendeuse motorisée n’est pas obligatoire. Il est possible d’investir dans les modèles manuels, comme notamment le Smart Splitter de la marque Forest Master. D’un excellent rapport qualité/prix, cet appareil sollicite beaucoup moins d’efforts qu’un travail avec la hache.

Un système vertical facile d’utilisation

Il s’agit d’un fendeur de bois vertical. Cet appareil est formé par un poteau que l’on fixe sur un billot, permettant de le maintenir en place. La barre porte un autre axe, un système vertical composé d’une masse d’environ 3,5 kg et d’une lame. Les deux composants sont indépendants. La masse peut linéairement se déplacer le long de l’axe et sert pour frapper la lame afin de sectionner du bois. Pour utiliser l’appareil, il importe tout d’abord de trouver un billot bien plat en vue de solidariser l’appareil. Une fois le poteau installé solidement, vous pouvez commencer le travail. Placez le bloc à casser sous la lame et soulevez la masse. Dans le but de favoriser la fente, exercez une petite poussée en lâchant la masse. La force sera transmise à la lame qui, à son tour, sectionnera le bois de manière simple. Pour obtenir un meilleur résultat, travaillez sur des buches bien sèches.

Moins d’efforts

Le principal avantage de cet appareil est le confort qu’il octroie à son utilisateur par rapport à une hache. L’effort physique requis lors de son utilisation est réduit à soulever la masse et la pousser légèrement vers le bas. La force gravitaire joue ici un grand rôle, en faveur de l’utilisateur. Grâce à tout cela, le dos et les épaules subissent moins de pressions, et les risques de se blesser sont énormément réduits. Si vous prévoyez de casser plus de 10 stères par an, orientez votre choix vers les fendeuses électriques ou les fendeuses thermiques.

Des buches de tailles variées

La longueur de bûche maximale prise en charge par le Smart Splitter est de 550 mm. En revanche, le diamètre est illimité. Cependant, si vous voulez casser des bois d’un grand diamètre, vous devez avoir un billot de taille correspondante. Parfois, la lame ne parvient pas à fendre le bois d’un seul coup, notamment lorsqu’il est noueux. Dans ce cas, vous pouvez alors coupler la fendeuse par une seconde lame également livrée avec l’équipement. Celle-ci est à visser sur le billot, de manière que les deux lames soient opposées.

L’idée est de placer la bûche entre les deux éléments tranchants pour les fendre plus facilement. Et si vous souhaitez faire de très petits morceaux, vous pouvez seulement vous servir de la lame de base. Placez-y le bois et frappez-le par un marteau. Le Smart Splitter est disponible au prix de 109,95 € sur Amazon.