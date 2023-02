Avec la flambée des prix de l’énergie, le chauffage au bois a gagné un fort intérêt auprès des ménages français. Alors qu’allumer sa cheminée ou son poêle à bois constitue une alternative plus économique pour chauffer sa maison, cette solution implique malgré tout quelques contraintes. Avant de pouvoir profiter de la chaleur, il faut souvent passer par une corvée déplaisante : la fente des bois ! Fort heureusement, les méthodes ancestrales comme la hache ou encore le merlin peuvent facilement être remplacées, puisqu’il est désormais possible de recourir à des machines motorisées. « Fendeuse de bois », « fendeur de bois », « casse-bois », tels sont les noms attribués à ces appareils qui nous épargnent d’intenses efforts physiques pour fendre les bûches en plusieurs morceaux. Parmi les différents appareils disponibles et efficaces, le SuperHandy figure parmi les modèles les plus intéressants du marché. Un outillage doté d’un moteur électrique qui recèle de nombreux avantages.

Un appareil destiné aux particuliers

Les fendeurs de bois motorisés se déclinent en trois catégories : les fendeurs électriques, les fendeurs thermiques et les fendeurs hydrauliques. Le modèle signé SuperHandy est du type électrique et horizontal. Ses principaux composants sont son vérin hydraulique et son coin éclateur. Le bois à fendre doit être déposé sur le plateau de l’appareil, entre deux éléments bloqueurs. Concrètement, la bûche n’est pas cassée par un outil de coupe, puisqu’à l’évidence, l’appareil n’en dispose pas un. Elle est plutôt « éclatée » sous la pression exercée par le vérin positionné dans le coin.

Grâce à ce type d’appareil, le travail manuel se résume à placer la bûche à fendre et à récupérer les morceaux. Le cycle incluant ces opérations ne prend que 15 s avec le fendeur SuperHandy. Cependant, il faut savoir que ce genre d’équipement s’avère idéal pour les particuliers consommant jusqu’à environ 10 stères de bois par an. Au-delà de cette consommation, notamment chez les professionnels, les modèles thermiques et hydrauliques seraient plus adaptés.

Une machine aussi puissante que pratique

La puissance est l’un des critères les plus importants pour évaluer la performance d’un appareil. Pour sa part, le SuperHandy déploie 1500 W, une capacité déjà considérée comme élevée pour un fendeur électrique. Il développe également une force de poussée de six tonnes. Autrement dit, c’est le poids exercé par le vérin pour fendre une bûche. Avec sa puissance et sa force de poussée, l’équipement est capable d’opérer sur des bois allant jusqu’à 52 cm de long et 25,4 cm de diamètre. L’appareil est aussi doté de l’indice « IP54 », ce qui signifie qu’il est protégé contre les infiltrations de poussières et de liquide.

Quant à sa praticité, le fendeur est facilement déplaçable. Il est effectivement muni de deux roues de transport robustes de 17,8 cm de diamètre, ainsi que d’un poignet ergonomique de traction. De plus, il ne pèse que 45 kg, facilitant davantage son transport. Sans sa conception portable, il serait difficile de déplacer la machine, ne serait-ce que depuis le fond du garage jusqu’à la cour ! La fendeuse de bûches SuperHandy est disponible à partir de 499,99 € sur Amazon.