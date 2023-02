Quelques mois auparavant, nous vous parlions du fendeur de bûches Kindling Cracker, une invention à succès d’une jeune lycéenne âgée de 17 ans. Aujourd’hui, nous vous présenterons un autre outil qui reprend sommairement le même concept. En effet, ce dispositif permet de fendre des bois sans avoir à utiliser une hache. Il facilite ainsi les travaux et réduit les efforts à fournir. En cette période hivernale, c’est le genre d’instrument qu’il vous faut, si vous vous chauffez au bois. Découvrez comment l’utiliser et quels sont ses principaux avantages.

Un fendeur inspiré de la hache

Physiquement, ce fendeur de bûches s’apparente à la tête d’une hache. Il se positionne la lame pointée vers le haut afin d’accueillir les bûches et de les trancher suivant leur longueur. Le fendeur est muni d’une base ronde, lui permettant de se placer de manière stable sur un support (idéalement un rondin de bois). Par ailleurs, le produit est livré avec quatre vis de fixation et son pied circulaire dispose déjà de trous prévus pour le vissage.

Afin de fendre le bois, l’utilisateur devra se munir d’un marteau ou d’une autre masse. Il lui faudra alors placer la bûche sur la lame avant de la marteler. En s’enfonçant, le bois glisse le long de l’outil et finit par se sectionner en deux morceaux qui vont simplement tomber par terre. Cet équipement est en mesure de couper des bois de différents types d’utilisation : feu de cheminée, poêles à bois, cuissons, etc. En revanche, il est déconseillé pour les grandes consommations (autour de 10 stères de bûches par an). Des besoins aussi importants nécessitent d’investir dans des modèles électriques ou thermiques, mieux adaptés à une utilisation intensive.

Quels sont les avantages de ce produit ?

Le principal intérêt de ce matériel est qu’il sollicite peu d’effort physique lors du fendage. Alors qu’avec une hache, le travail requiert souvent un important effort physique. Avec ce type de fendeur, n’importe qui peut réaliser l’opération sans difficulté. De plus, le matériel s’installe facilement, puisqu’il suffit de trouver un support stable sur lequel le fixer. On peut également vanter sa résistance, sachant qu’il est conçu en acier.

Ce métal résiste aux chocs tout en rendant le fendeur parfaitement robuste. Le matériel est livré avec une housse de protection en silicone pour la lame. Ce petit dispositif permet un transport et un rangement sécurisés de l’appareil, réduisant les risques d’accident. Enfin, un des principaux points forts de ce produit est son prix. Si certains modèles similaires coûtent au-delà de 100 €, celui-ci est disponible à moins de 35 € sur Amazon.