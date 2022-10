Rabaud F80 : cette machine pour fendre le bois (sans effort) est hypnotique !

Lorsque l’on parle de « faire du bois », cela implique la difficile tâche du fendage, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels d’ailleurs… Fendre le bois est une tâche chronophage, et parfois dangereuse, heureusement qu’il existe des machines-outils spécialement conçues pour faciliter ce travail… Cu-ma Armor Bûches est une entreprise bretonne créée au printemps 2014. Elle met à disposition du matériel pour la coupe et le fendage de bois sur le département des Côtes-d’Armor. Depuis quelques années, ils mettent à disposition, la fendeuse multi-éclats Rabaud, la F-80 une fendeuse de buches ultra-performante capable de fendre 6 à 10 stères de bois à l’heure. Découverte.

L’offre de Cu-ma Armor Bûches.

Cu-ma Armor Bûches est une association, qui permet aux agriculteurs du département des Côtes-d’Armor de bénéficier de prix compétitifs sur la location de machines-outils. L’adhésion est de 50 € de parts sociales minimum sinon 15 % du chiffre d’affaires et le paiement se réalise par prélèvements. Cu-ma Armor Bûches enrichit chaque année, son catalogue de machines-outils, et dispose déjà de la scie automatique Posch avec tapis de chargement pour des buches de 20 centimètres de diamètre environ ; ainsi que d’un combiné scieur-fendeur Rabaud pour les buches de 40 centimètres de diamètre au maximum… Ils ont également une énorme fendeuse, la 40T qui fend en deux ou quatre morceaux des troncs de 2.2 mètres sans limitation de diamètre, avec un grappin de chargement ! La nouvelle F80 Rabaud, est donc venue enrichir le parc locatif de l’entreprise et cette machine est un monstre d’efficacité.

Pleins feux sur la F80 Rabaud…

Eric Prigent, responsable du planning des tournées de l’entreprise installée à Squiffiec (22) explique que cette machine peut fendre en 28 éclats de bois des bûches de diamètres maximal de 80 centimètres et de longueur allant de 30 à 50 centimètres. Le canal de fendage de cette machine étant de 1.3 mètre, il est possible de présenter plusieurs morceaux en même temps pour une seule poussée… Il suffit juste d’un tracteur d’au moins 90 cv pour l’entraîner. Il précise qu’elle peut traiter de 6 à 10 stères de bois par heure, qu’elle s’équipe d’un grappin de chargement de 6.3 mètres et d’un tapis d’évacuation de 4 mètres ! La machine peut être louée pour 45 € HT de l’heure.

Les caractéristiques techniques de la F80 de Rabaud

Cette machine procure une puissance de fendage de 80 tonnes, avec une double vitesse automatique du vérin AUTOSPEED, et le poussoir est monté sur une glissière en NYLATRON. La grille de fendage est réglable hydrauliquement en hauteur grâce à deux vérins qui centre la grille dans le bois, et elle est interchangeable. Les grilles évasées sont disponibles en 16, 24 ou 28 éclats, avec une longueur maximale des troncs d’1.38 mètre. Cependant, il est possible de mettre, par exemple, deux morceaux de 50 centimètres, en toute sécurité ! Elle peut fendre d’énormes billots de 80 centimètres de diamètres en petits morceaux ! La machine fonctionne grâce à des commandes électro-hydrauliques par radiocommande ou depuis le boitier de réception fixé sur la machine. L’entraînement se fait par prise de force PDF 540 Tr/min avec pompe à piston et elle dispose d’un réservoir d’huile de 150 litres. Plus d’informations : Rabaud.com