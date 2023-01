Kabin Kindle : l’invention d’une « hache inversée » pour fendre le bois rapidement et sans effort

D’après la dernière étude de l’Observ’ER, le marché des appareils domestiques de chauffage au bois en 2021 accuse une évolution de +34,4 % sur un an. En effet, de nombreux logements français se sont équipés de chaudières, de poêles à bois, de cuisinières, de foyers ou d’inserts de cheminée. Chaque année, à l’approche de l’hiver, ces ménages doivent ainsi penser à s’approvisionner en bûches, mais également à une solution pour les fendre. Sans un bon outil, découper les bois de chauffage peut toutefois devenir épuisant et faire perdre un temps précieux. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses fendeuses de buches (manuel, électrique, hydraulique ou thermique). Vous pouvez notamment vous orienter vers le fendeur manuel Kabin Kindle garantissant une utilisation simple, sûre et efficace.

Découper les bûches en toute sécurité grâce à ce fendeur manuel

Le modèle Kabin Kindle est doté d’un système de fendage sécuritaire et performant. En effet, cet outil de fendage manuel ne comporte aucun bord tranchant ni dangereux. On peut le ranger n’importe où dans la maison sans risque de blesser les enfants ni autres personnes curieuses et maladroites. Grâce à sa conception ergonomique, son utilisateur est protégé de toute projection de bois. D’ailleurs, ses mains se trouvent suffisamment éloignées de la lame, ce qui permet d’éviter toute blessure. Une fois la bûche éclatée, les morceaux de bois d’allumage et de chauffage se glissent vers le sol en toute sécurité. Il reste à les ramasser et à les transporter vers un lieu de stockage.

Économiser du temps et de l’énergie grâce à cet outil innovant

Le temps est une ressource précieuse que personne n’a envie de gaspiller avec des corvées. Au lieu de consacrer plusieurs heures à fendre les bois de chauffage avec une hache, servez-vous de ce fendeur manuel Kabin Kindle, rapide et efficace. Cet outil intègre une lame non tranchante, mais conçue de manière à ce que les bûches puissent se fendre facilement. Il n’est pas nécessaire d’aiguiser la lame, car son efficacité ne dépend pas de cela. Lorsque le bois est bien placé verticalement à l’intérieur de l’appareil, il suffit de le frapper à l’aide d’une massette avec un minimum d’effort. La pression appliquée assure un fendage rapide et simple du bois. Grâce à sa grande hauteur et à sa bouche très large, ce fendeur garantit une manipulation aisée des bûches grosses et/ou longues. De plus, ses dents inclinées et alternées limitent le risque de bourrages.

Profiter d’un outil de fente de bois de chauffage robuste, pratique et facile à manier

L’outil Kabin Kindle est fabriqué avec de l’acier moulé de qualité supérieure. Ce matériau lui garantit une meilleure résistance à l’usure, aux fissures et aux intempéries. Comparé à la fonte, l’acier moulé est plus résistant à la rouille. Sa robustesse permet d’ailleurs à l’outil de supporter les chocs pendant plusieurs années d’usage. Son revêtement noir mat lui confère une superbe apparence. Il convient aussi de noter son format compact (26,04 × 22,86 × 39,37 cm) et son poids modéré (5,4 kg). On peut ainsi le transporter facilement lors d’un camping ou des vacances en montagne.

Par ailleurs, cet outil pour fendre les bûches dispose de poignées incurvées vers l’extérieur. Son fond en forme de X permet de déplacer les bois entre le lieu de coupe et l’appareil de chauffage. Cette caractéristique singulière assure également une excellente stabilité à l’outil. À tout cela s’ajoute la base qui peut être fixée solidement à une souche ou à un autre support à l’aide de quatre boulons. Sur Amazon, le fendeur de bûches manuel Kabin Kindle est noté à 4,1/5 sur plus de 925 évaluations et disponible à partir de 129,99 €.