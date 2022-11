LogOX : l’invention pour transporter du bois et des buches de chauffage sans effort (ou presque)

Vous avez peut-être fait rentrer du bois pour l’hiver, mais à moins de l’acheter, déjà coupé et fendu, la tâche la plus fatigante arrive dès la livraison… Il va effectivement falloir, transporter les buches, les couper plus petites, puis les fendre, si vous voulez les mettre dans votre insert ou poêle à bois. Pour le transport, ce sont vos bras qui serviront à les porter ou éventuellement à pousser la brouette. Pour la coupe, la tronçonneuse sera la bienvenue, et pour le fendage, il faudra un coin, une hache et toujours la contribution de vos muscles ! À moins que vous ne possédiez cet outil multifonction LogOX 3 en 1 qui pourrait bien vous aider dans cette tâche…

L’outil multifonction LogOX 3 en 1 qu’est-ce que c’est exactement ?

Cet outil combine en réalité un crochet, un support pour couper le rondin et un levier pour décrocher le rondin du tronc. Ce système breveté, et unique au monde, permet de transporter le rondin sans avoir besoin de se pencher et protège du mal de dos. L’outil se transforme ensuite, toujours grâce au crochet transporteur, en un support qui va permettre de pouvoir le couper en le maintenant au sol. Plus de sécurité donc, puisque le rondin ne bouge plus. Enfin, la dernière utilisation possible est celle d’un levier, qui aide à détacher le rondin de la buche. Il comprend une poignée ergonomique en bois dur qui fait un excellent crochet court, et qui aide à rouler les buches, il facilite aussi le “levage” des buches, sans effort ou presque ! Il peut rouler des buches de diamètre compris de 17,8 à 81,3 centimètres autant dire qu’il convient donc à tous ceux qui ont besoin de transporter du bois pour le tronçonner puis le fendre.

LogOX, c’est qui ?

L’entreprise familiale est située aux États-Unis, dans le Vermont et est depuis toujours spécialisée dans la vente d’outils forestiers fabriqués aux États-Unis. La plupart de leurs outils sont fabriqués en interne et se destinent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Tous ceux qui ont du bois à fendre, à tronçonner ou à transporter peuvent se fournir chez LogOX. Alors que l’inventeur de cet outil, Jon Roberts, tronçonnait son bois, puis transportait manuellement les rondins qu’il déposait sur une fendeuse à bois avec un crochet, il s’est dit qu’il pouvait améliorer ce travail fatigant en inventant un outil, le LogOX Hauler, qui deviendra ensuite le LogOX 3-en-1.

Comment est née cette invention ?

Lorsqu’il réalise ses premiers travaux, Jon remarque un outil manuel qui permet de récolter le bois, et il s’aperçoit qu’il peut l’utiliser pour ne plus se pencher pour soulever les rondins. Il décide de l’améliorer et sa femme, Lynne, convaincue de son potentiel, l’encourage à déposer un brevet. Avec son fils Austin Roberts, à la recherche d’un emploi en 2016, ils décident de s’associer pour lancer la production de leur outil révolutionnaire. Ils commencent par vendre le produit sur les foires, puis les médias et réseaux sociaux s’emparent du LogOX, et ils décident de le vendre en ligne. Succès immédiat sur Amazon, et dans tous les pays du monde ou presque !