L’invention de la fendeuse de bûches à pied pour couper du bois de chauffage sans effort

Fendre le bois est toujours une tâche qui demande beaucoup d’efforts physiques… Et, c’est également une corvée à risques puisqu’il faut utiliser de lourds outils tranchants si elle est effectuée à la main. Hache, coin, merlin: l’attirail du parfait fendeur de bois n’est pas à mettre entre toutes les mains ! Il existe bien des fendeuses électriques, mais elles sont tout aussi dangereuses si l’on manque un peu d’expérience en la matière. Et si, à la place de votre hache, vous utilisiez une fendeuse à bois, mais à pédale, qui s’actionne donc avec le pied ? Plus sécuritaire et facile à utiliser, elle facilite le travail du fendage du bois pour tous, même pour les plus novices en la matière. Découverte !

La fendeuse de bois à pied qu’est-ce que c’est ?

Grâce à cet outil, qui s’actionne au pied, vous pouvez travailler en sécurité et préserver votre dos, car vous n’aurez pas à porter de coups violents pour fendre le bois. Pour fendre une bûche, vous n’aurez qu’à la déposer sur la fendeuse, appuyez sur la pédale avec votre pied (évidemment) et attendre que la bûche soit fendue pour la récupérer de l’autre côté de la machine.

Comment ça marche ?

Concrètement, sur une fendeuse à pied comme le modèle proposé par AGT, la lame de coupe coulisse dans un rail fixe, le long de la glissière de sécurité. La bûche, une fois déposée sur le rail, ne peut plus ni glisser, ni s’échapper ! La fendeuse à bois manuelle avec utilisation au pied par AGT dispose d’une force de frappe d’1.2 tonne, peut fendre des bûches d’une longueur maximale de 45 centimètres et d’un diamètre maximal de 25 centimètres. Son fonctionnement est mécanique et ne nécessite donc pas d’électricité… Et, l’outil coûte moins de 100 €.

Un journaliste a testé pour nous !

Laurent Blondel, rédacteur pour le site Dans Notre Maison, a testé la fendeuse de bûches à pédale Yardworks pour remplacer la traditionnelle hache qu’il utilisait auparavant dans sa maison forestière. Il s’est donc procuré cet outil que l’on appelle aussi fendeuse à pied… La fendeuse testée pouvait accueillir des bûches d’une longueur maximale de 46 centimètres et son premier sentiment était plutôt mitigé ! Il a donc finalement appuyé sur la pédale et s’est rendu compte que cela fonctionnait plutôt bien, à condition de fendre du bois sec et rectiligne… Oublions donc le bois vert et tordu pour les fendeuses à pied, si vous souhaitez en acheter une.

Et, il a inventé une modification de sa fendeuse à pied…

Pour pouvoir fendre des bûches plus grosses, il a vissé la fendeuse sur une planche de contreplaqué de deux centimètres afin qu’elle soit plus stable. Puis, il a fixé la machine à la planche à l’aide de quatre pattes pour la maintenir… Il a ainsi pu fendre des bûches plus grosses en toute sécurité. Une petite astuce à retenir au passage donc ! Pour le ranger, il faudra évidemment enlever la planche, à moins d’avoir beaucoup plus de place que prévue pour la fendeuse d’origine. Pour parfaire le travail, le testeur conseille de se munir d’une masse afin de dégager les bûches fendues ou celles qui seraient coincées dans la machine, car cela peut apparemment arriver.