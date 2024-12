Granulés de bois : est-ce que le prix des pellets va baisser en 2025 ?

En France, les foyers qui choisissent les granulés de bois pour se chauffer augmentent chaque année. Ainsi, en 2024, et selon Propellet, près de 2 millions de foyers ont opté pour ce combustible réputé écologique et économique. En discutant avec ma voisine qui fait partie de ces 2 millions de foyers, celle-ci m’a expliqué que les prix étaient bien différents de ceux pratiqués lorsqu’elle avait choisi son poêle à pellets. Les prix, depuis quelques années, n’ont cessé d’augmenter, et elle ignore à quelle sauce elle sera mangée en 2025. Alors, pourquoi cette énergie autrefois si abordable coûte-t-elle de plus en plus cher ? Entre fiscalité, demande croissante et enjeux environnementaux, je décrypte pour vous, les raisons de cette hausse… et pourquoi, malgré tout, le granulé reste un choix judicieux pour se chauffer.

Un contexte économique et fiscal sous pression

Je ne vous apprendrai rien en vous révélant que nous vivons, en France, une période des plus instables politiquement parlant. Le « Gouvernement Bayrou » a été dévoilé le 23 décembre dernier, et il est déjà menacé de censure en janvier ! Cela n’aide pas réellement la France à maintenir une certaine stabilité. Mais, il existe également des explications plus techniques. La première étant que la fiscalité a changé, la TVA appliquée aux pellets de bois est passée de 7 à 10 %. Ainsi, une tonne de granulés coûte aujourd’hui approximativement 7 € de plus par an. Mais, ce n’est pas tout. Le coût de la matière première, le bois, représente plus de 50 % du coût total de production. Et, nous nous souvenons tous de l’hiver 2022-2023 quand la matière première était absente : des sacs de 15 kg à plus de 10 € ! Pour répondre à la demande, il a donc fallu investir massivement dans de nouvelles usines, optimiser les systèmes de livraison, etc. Tout cela se répercute inévitablement sur le prix final.

Un autre facteur aggravant : la filière du bois sous tension

En 2022-2023, la pression a été si forte que de nouvelles usines ont dû être construites en urgence pour éviter les ruptures massives. Aujourd’hui, la production française dépasse 1,5 million de tonnes de granulés par an. Impressionnant, non ? Néanmoins, ce n’est pas encore suffisant, le ministère de l’Écologie avait même publié un appel à projet en 2023, pour augmenter la production nationale. De plus, une problématique se pose : la gestion durable des forêts, ceci afin d’éviter une surexploitation qui pourrait s’avérer catastrophique.

De plus, certaines centrales électriques consomment désormais d’énormes quantités de bois pour produire de l’énergie. Ajoutez à cela l’importation massive de granulés depuis les États-Unis ou le Canada, et vous obtenez une empreinte carbone qui fait grincer des dents. Malgré ces tensions, les granulés restent l’une des solutions les plus efficaces pour réduire les émissions de CO₂. En revanche, si les prix devaient rester plus ou moins stables en 2025, ils ne retrouveraient jamais leurs prix d’avant 2022… Les sacs de 15 kg à moins de 4 €, c’est du passé, et c’est irrévocable.

Les pellets de bois restent, malgré tout, un choix intéressant

Face à la hausse des prix, on pourrait se demander si les granulés demeurent vraiment compétitifs. Spoiler : oui, ils le sont. Pourquoi ? D’abord, parce que les poêles et chaudières à granulés affichent des rendements impressionnants, atteignant parfois 95 % d’efficacité. Ensuite, contrairement au gaz ou au fioul, les granulés dépendent moins des marchés internationaux et des fluctuations brutales des prix. Même si le gaz reste compétitif en zone urbaine, il est également soumis à des augmentations régulières.

De plus, les appareils modernes à granulés permettent une programmation précise, ce qui optimise chaque kilo brûlé. Finalement, même avec une hausse du coût, le granulé conserve son avantage économique et surtout environnemental : une ressource renouvelable et moins polluante. Et vous ? Combien vous est facturé la tonne de pellets ? Et, dans quels magasins, ou chez quels fournisseurs ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .