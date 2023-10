Atlantique pellets, des granulés de bois écolo et pas chers issus de forêts françaises à proximité des sites de production

Les températures, plutôt très clémentes de ces dernières semaines, ne sont pas réellement normales. Près de 30 °C en octobre, du jamais vu, ou presque. Certes, nous savons que ce n’est pas forcément une excellente nouvelle pour la planète, témoignant du réchauffement climatique. En revanche, si l’on se limite à notre propre besoin, c’est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. En effet, nous n’avons pas encore rallumé le chauffage et nos pellets nous attendent sagement. Il n’empêche que les températures matinales commencent à être sacrément fraîches et que les pellets rejoindront bientôt l’âtre. Chez Leroy Merlin, ils proposent actuellement le sac de 15 kg de pellets Atlantique Pellets au prix de 6,50 € et c’est un prix totalement raisonnable. Attention, le prix et les disponibilités varient en fonction du lieu géographique de chaque magasin.

Atlantique Pellets, des pellets écologiques

Les granulés de bois produits par Atlantique Pellets sont le résultat d’un processus rigoureux qui garantit, non seulement une qualité constante, mais encore une empreinte environnementale minimale. Les matières premières utilisées dans leur fabrication proviennent exclusivement de forêts françaises soigneusement sélectionnées, situées à proximité des sites de fabrication, favorisant ainsi une gestion durable des ressources. En choisissant cette marque, vous vous assurez de commander des granulés de bois 100 % résineux français, certifiés Din Plus, répondant aux normes les plus élevées en termes de performance et de durabilité.

Une entreprise française engagée pour l’environnement

L’engagement d’Atlantique Pellets pour l’environnement se reflète également dans le procédé de séchage de la matière première. Celui-ci est réalisé à basse température, un processus qui garantit un taux de cendre inférieur à 0,5 %, tout en préservant un fort pouvoir calorifique de 5 kWh/Kg. De plus, la marque s’engage aussi envers les énergies renouvelables puisque les pellets sont fabriqués uniquement à partir d’électricité verte. Ainsi, non seulement la qualité des produits est assurée, mais la marque contribue à la préservation de l’environnement.

Toutes les caractéristiques techniques de granulés Atlantique Pellets

Les granulés de bois Atlantique Pellets incarnent l’excellence dans le domaine des combustibles écologiques. Fabriqués à partir d’une sélection rigoureuse de bois de pin, de sapin et d’épicéa, ces granulés garantissent une essence de bois de première qualité et une combustion optimale. Avec un taux d’humidité maintenu à un faible 10 %, ces granulés sont parfaitement adaptés à un usage domestique. Pour assurer leur qualité, il est recommandé de les stocker dans un endroit sec à l’intérieur. De plus, ils présentent un taux de cendre de 0,5 %, les classant parmi les meilleurs dans ce domaine.

Le bon stockage des pellets est primordial

Vous pourrez acheter les meilleurs pellets du monde ou les plus chers, si vous les stocker de manière inadéquate, ils termineront en litière pour chat ou en paillage pour votre jardin. Au prix du sac de pellets, ce serait tout de même bien dommage. Rappelons que le stockage devra se faire dans un bac à pellets, si le sac est ouvert et surélevé du sol, si le sac est fermé. De plus, pour les sacs en attente, ils doivent être stockés dans un endroit ventilé, à l’abri des aléas climatiques. Les pellets ne disposent pas de date limite de consommation. Cependant, il est préférable de commander uniquement sa consommation de l’année, pour éviter justement les pertes liées à différents aléas. Que pensez-vous de ce bon plan sur ces pellets écologiques ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.