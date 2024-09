Granulés de bois : les pellets 100 % résineux sont à seulement 4,29 € dans ce supermarché

En ce mois de septembre, les prix s’affolent sur les pellets de bois ! C’est, à priori, le moment de faire votre stock pour l’hiver. La plupart des magasins proposent, en ce moment, des sacs de pellets à moins de 6 € les 15 kilos. Lorsque l’on repense à l’année 2022, où le sac de 15 kilos de pellets de bois a pu atteindre les 12 ou 13 € au plus fort de la crise, on espère que cela ne se reproduira pas. J’ai choisi de vous présenter trois marques de pellets de bois différentes, toutes d’excellente qualité dans plusieurs magasins. Chez Carrefour ** ou Carrefour Drive, ils sont tous au prix de 4,29 €* le sac de 15 kilos. Je vous propose également une promotion chez Brico Dépôt** au prix de 5,90 € le sac de 15 kilos, ou encore chez Castorama** (5,90 € les 15 kilos). Vous n’avez plus qu’à choisir et à passer commande avant que les prix s’enflamment ! Découverte.

Les granulés de bois Flamino (15 kg)

Ces granulés de bois sont fabriqués en Vendée et issus de forêts gérées durablement. Les pellets de bois Flamino, fabriqués à partir de sciures et copeaux 100 % résineux, sont conçus pour une combustion optimale avec un pouvoir calorifique élevé d’environ 5 kWh/kg. Grâce à leur faible taux de cendres (≤ 0,5 %), ils facilitent l’entretien des appareils de chauffage en réduisant l’encrassement. Certifiés DINplus et Bois de France, ces granulés répondent à des standards de qualité supérieure tout en s’inscrivant dans une démarche éco-responsable, garantissant une performance énergétique élevée tout en respectant l’environnement. Les granulés de bois Flamino en sacs de 15 kilos, sont actuellement vendus au prix de 4,29 €* dans les magasins Carrefour et Carrefour Drive.

Les granulés de bois Premium Pellex (15 kg)

Les granulés de bois Pellex, fabriqués en France à partir de sciures 100 % résineuses, sont une solution de chauffage idéale pour poêles et chaudières à granulés. Leur qualité supérieure est assurée par un séchage à basse température et une compression sans liants, garantissant une combustion propre et écologique. Avec un pouvoir calorifique d’environ 4,9 kWh/kg et un taux de cendres inférieur à 0,5 %, ces pellets certifiés DinPlus et ENplus procurent une performance énergétique optimale tout en réduisant l’impact environnemental. Disponibles en sac de 15 kg, ils sont parfaits pour une utilisation durable et efficace. Les pellets de bois Premium Pellex en sac de 15 kilos, sont pour le moment vendus au prix de 5,90 € dans les magasins Brico Dépôt.

Les pellets chez Castorama en sac de 15 kilos

Les magasins à l’enseigne bleu et jaune proposent, eux, les sacs de pellets de 15 kilos sur un prix universel : 5,90 €*. J’ai choisi l’un deux, le sac de la marque Armor Pellet, car ces pellets fleurent bon la Bretagne ! Les granulés de bois Armor sont fabriqués à partir de bois dur 100 % résineux et proposés avec un diamètre de 6 mm. Prêts à l’emploi, ils présentent un taux d’humidité constant de 10 %, optimisant ainsi leur performance énergétique. Certifiés DINplus, ces granulés procurent un pouvoir calorifique de 4,9 MJ/kg, garantissant une combustion efficace.

Ce type de pellet est conçu pour fournir une solution de chauffage de haute qualité tout en respectant les normes environnementales et en assurant un usage fiable pour les poêles et chaudières à granulés. Les pellets Armor Pellets sont proposés au prix de 4,20 € le sac de 15 kilos, chez Castorama. Et, vous ? Lequel allez-vous choisir parmi les pellets présentés, et pour quelles raisons ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 5 septembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.

**Les magasins cités dans cet article fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks. N’hésitez pas à regarder les stocks des magasins à proximité de votre domicile.

