Peut-on utiliser des pellets (granulés de bois) de chauffage comme litière pour chat ?

Chez moi, je ne dispose pas de poêle à pellets de bois, et pourtant, j’achète de temps à autre, un sac de 15 kilos de pellets de bois ! Pour plus de 2 millions de foyers qui utilisent les pellets, selon l’ADEME, c’est un combustible écologique et économique. Pour ma part, et surtout pour mon chat, Obi-Wan Gaspard Kénobi, c’est la matière idéale pour remplacer les litières souvent hors de prix ! L’utilisation des pellets pour la litière des chats, je vous en ai déjà parlé dans cet article, ou encore dans celui-là, écrit par Méline, ce n’est pas un scoop si vous êtes parmi nos fidèles lecteurs. Dernièrement, les grandes marques de produits animaliers s’emparent de ce marché qui connaît un véritable renouveau ! Des pellets de bois spécifiquement conçus pour la litière sont-ils réellement nécessaires ou un sac de 15 kilos à 4,39 €* suffit-il ? Réalité ou technique marketing, je vous éclaire sur la question.

Les pellets de bois : pourquoi sont-ils parfaits pour la litière de chat ?

Les pellets de bois sont de petits granulés, qui, lorsqu’on les observe, ressemblent aux grains de litière végétale. Déjà largement utilisés dans les haras ou les refuges, les pellets de bois, beaucoup moins chers que les litières agglomérantes, sont très prisés. Quant à nos chats domestiques, et le mien en particulier, il se fiche éperdument de la matière disposée au fond de son bac, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins naturels. Hormis les litières parfumées, il n’est pas trop difficile, et accepte volontiers les pellets de bois, ce qui, économiquement parlant, m’arrange bien, je dois le reconnaître.

Quels sont les avantages d’utiliser des pellets de bois comme litière pour chat ?

Plusieurs avantages d’utiliser des pellets de bois comme litière pour chats, à commencer par leur prix ! En termes plus techniques, les pellets de bois sont extrêmement absorbants. Au contact de l’urine, ils se désagrègent en sciure, ce qui rend la litière facile à nettoyer et très efficace pour absorber les liquides. De plus, le bois de résineux, utilisé pour la fabrication des pellets, possède des propriétés naturelles de désodorisation, ce qui aide à neutraliser les mauvaises odeurs. Enfin, et contrairement aux litières minérales classiques, les pellets de bois sont entièrement biodégradables et compostables, ce qui permet de réduire leur impact environnemental.

Faut-il acheter des pellets de bois, spéciaux pour litière ?

Puisque j’utilise des pellets de bois classiques, je répondrai non, absolument non, à cette question ! Les différents articles proposés sur le sujet ont probablement éveillé les marques spécialisées dans les produits animaliers ! Étrangement, ils proposent désormais des sacs de pellets de bois, estampillés « spécial litière pour chat » ! En observant les pellets, ils ne possèdent aucune différence avec les pellets de bois que l’on utilise pour le poêle ! Ah si, il existe, en réalité, une grande différence : le prix de ces sacs, qui me laisse penser que l’on nous prendrait pour des lapins de trois jours !

Un petit calcul ? Un sac de pellets spécial litière est vendu autour de 3 € le kilo. Alors qu’un sac de pellets classique, que vous utiliserez comme litière, est vendu 4,39 €* chez Brico Dépôt** par exemple, pour 15 kilos, ce qui revient à 0,29 centime le kilo ! Est-il besoin de vous dire que ce sont les mêmes pellets ? Et, vous ? Utilisez-vous les pellets de bois pour la litière de votre chat ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks. N’hésitez pas à regarder les stocks des magasins à proximité de votre domicile.

*Le prix a été relevé le 2 novembre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.