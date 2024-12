Quelle est la différence entre des pellets et des granulés de bois ?

Ah, les fameux petits cylindres de bois compressé qui réchauffent nos hivers… Mais, dites-moi, vous êtes plutôt « pellets » ou « granulés » ? Personnellement, j’ai toujours préféré dire « granulés ». J’ignore les raisons de ce choix, mais je trouve que cela sonne mieux, le mot pellets ne me plaît pas ! En France, près de 2 millions de foyers utilisent le pellet selon l’association Propellet, et je serai curieuse de savoir comment vous appelez vos cylindres de bois compressé. Pourtant, rassurez-vous, pellets ou granulés, c’est exactement la même chose. Mais alors ? Pourquoi deux termes différents pour désigner ce même combustible miracle ? Décryptage.

Granulés ou pellets : deux mots pour un même combustible

En réalité, il n’y a strictement aucune différence technique entre les granulés et les pellets. Les deux termes désignent ces petits cylindres de sciure de bois compressée, parfaitement calibrés, avec leur diamètre standard de 6 mm et leur longueur variant de 10 à 30 mm. Côté histoire, le mot pellet vient de l’anglais et signifie « bille » ou « balle », tandis que « granulés » est tout simplement son équivalent français. Voilà, j’ai compris d’où vient ma préférence, je déteste les anglicismes, notre langue française est si riche, à quoi bon aller chercher d’autres mots, ailleurs ! Et, je ne suis pas la seule, car en France, le terme granulés est plus utilisé que « pellets », ce qui n’est pas le cas en Belgique, ou dans certaines de nos régions frontalières avec le « Plat Pays ». En réalité, c’est surtout une affaire de tradition linguistique et d’habitude. Votre poêle lui s’en fiche : granulés ou pellets, c’est le même combat !

Comment appelle-t-on les pellets au Canada, en Espagne ou ailleurs ?

Et, si on sortait un peu de nos frontières ? Au Canada francophone, on entendra surtout parler de granules (sans l’accent sur le « é »), une petite variation typiquement québécoise. Dans les régions anglophones du pays, c’est bien évidemment le mot « pellet » qui est utilisé. En Espagne, le mot pellet s’impose aussi largement, comme en Allemagne ou en Italie. Mais, attention, chaque pays possède ses propres certifications et normes de qualité. Par exemple, en Allemagne, c’est la norme DINplus qui prévaut, tandis qu’en France, on parle plutôt de NF Biocombustibles ou ENplus. En bref, peu importe le mot que vous utilisez, l’important est de vérifier que vos granulés/pellets répondent aux normes de qualité du pays dans lequel vous les achetez.

Comment choisir un granulé de qualité ?

Choisir ses granulés, c’est un peu comme choisir son café : il y a les amateurs du premier prix et ceux qui privilégient l’arôme et la qualité. Ici, la norme est votre meilleure amie. Cherchez des sacs portant les certifications NF, ENplus ou DINplus. Ces labels garantissent un faible taux d’humidité (environ 8 %), peu de poussière et une combustion optimale. Autre détail à ne pas négliger : l’aspect visuel. Des granulés de qualité sont homogènes, lisses, et ne se désagrègent pas trop facilement dans le sac.

Quant à l’odeur, elle doit rappeler le bois frais et non un parfum chimique suspect. Alors, vous êtes plutôt team « pellets » ou team « granulés » ? Et, dites-moi, avez-vous déjà repéré des appellations originales pour ce combustible ailleurs dans le monde ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .