La taille des granulés de bois (pellets) influence-t-elle la qualité de chauffage ?

Les pellets de bois, c’est un peu notre spécialité sur NeozOne, et nous cherchons toujours à vous révéler des informations qui pourraient vous être utiles. Loin des articles pour générer des clics, notre objectif est plutôt de vous conseiller grâce à nos expériences, mais également à des sites de référence en la matière, comme Propellet, entre autres. Nous avons déjà parlé des certifications, de la couleur, des taux d’humidité, de cendres ou de fines, mais encore de la taille des pellets. Eh oui, ce n’est pas anodin si tous les pellets sont de la même dimension, c’est d’une importance capitale pour vos appareils de chauffage. Alors, quelle est la bonne taille pour un granulé de bois ? Et, pourquoi une taille non adaptée peut-elle présenter un danger pour vos appareils ? Révélation.

L’importance de la taille des pellets de bois

Quand on choisit des pellets de bois, on pense souvent à la qualité du bois ou au taux d’humidité, mais on oublie parfois un critère essentiel : la taille des granulés. Les normes DIN Plus ou EN Plus préconisent un diamètre de 6 mm et une longueur variant de 2 à 3 cm, et ce n’est pas uniquement pour faciliter la production massive des granulés. Non, la taille des pellets est réellement un critère à considérer lors de vos achats. Et, c’est assez simple à comprendre puisque les mécanismes des appareils (silo, distributeur, vis sans fin) sont conçus pour une taille prédéfinie. Ainsi, une taille standard assure une alimentation régulière, une combustion optimale et, surtout, elle prévient les blocages désagréables qui peuvent interrompre le fonctionnement de votre appareil.

Les risques d’un pellet mal dimensionné

Même si depuis que j’écris sur NeozOne, nous commençons d’être calées sur le sujet avec ma mère Nathalie, je ne prétends pas tout savoir. Les conseils de dimension des pellets proviennent du site Propellet qui est l’association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois. Concrètement, des pellets trop petits peuvent provoquer une alimentation excessive de la chambre de combustion. Résultat ? Une surchauffe de l’appareil, une combustion inefficace et une surconsommation de granulés. À l’inverse, des pellets trop longs ou trop gros risquent de bloquer la vis d’alimentation ou de perturber le mécanisme d’approvisionnement automatique. Moralité : la taille, ça compte, surtout pour vos granulés !

Et, la couleur des pellets ? A-t-elle aussi une incidence ?

Lorsque vous achetez un sac de pellets de bois, vous pensez qu’ils sont tous « de la même couleur ». Or ce n’est pas la réalité, même s’il faut être un fin observateur pour le remarquer. En règle générale, les pellets les plus clairs sont issus de résineux comme le sapin, le pin ou encore l’épicéa. Ce sont donc les essences recommandées par les fabricants de pellets pour leur combustion rapide et leur rendement optimal. Si vos granulés se teintent d’une couleur plus brune, alors ils sont issus d’essences différentes : chênes, hêtres, frênes, etc.

Ils bruleront aussi sans aucun problème et probablement plus longtemps, mais ils sont moins efficaces que les résineux. Ce qui est d'ailleurs totalement l'inverse lorsqu'il s'agit de bois de chauffage, en bûches. Si vous souhaitez en savoir plus sur la couleur des pellets, Nathalie vous révélait les détails dans cet article.