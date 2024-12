La couleur des granulés de bois (pellets) influence-t-elle la qualité de chauffage ?

Les pellets de bois sont de plus en plus utilisés en France avec près de 2 millions de foyers, selon Propellet, qui les utilisent pour se chauffer. Choisir des granulés de qualité, c’est évidemment se garantir un chauffage optimal, homogène et sans trop encrasser votre appareil de chauffage. Dans les magasins, il existe pléthore de références de granulés de bois, et il est parfois difficile de faire le bon choix, à normes égales. Je rappelle que les normes DIN Plus et EN Plus, sont les normes les plus stricts, garantissant un pellet de qualité. Néanmoins, les pellets peuvent présenter des variations de couleurs allant du beige clair ou brun foncé. Alors, la couleur des granulés a-t-elle une influence sur la qualité des pellets ? Je vais tout vous expliquer.

Une couleur qui varie en fonction des essences et du procédé de fabrication

Les pellets de bois sont fabriqués à partir de différentes essences de bois, un matériau naturel. Dans la nature, tous les bois ne sont pas de la même couleur, il est donc logique que les granulés qui en découlent ne le soient pas non plus. Mais, la couleur des pellets ne dépend pas uniquement de l’essence utilisée. En effet, le procédé de fabrication peut aussi influencer la couleur, par exemple, si un liant artificiel y est ajouté. Enfin, la durée du séchage et la température peuvent aussi provoquer des variations de couleur. Lorsque des granulés de même essence sont séchés à très haute température, cela peut les assombrir.

Quelle est la couleur à privilégier pour disposer d’un pellet de qualité ?

Si le bois de résineux est plutôt déconseillé pour un poêle à bois, il l’est pour des pellets de bois. Les avis divergent, mais les professionnels du secteur recommandent généralement le résineux pour de bons pellets. Et, en termes de couleurs, les pellets issus de bois résineux (pins, sapins, épicéas) sont de couleur claire. Méfiez-vous des pellets de résineux présentant une couleur trop brune, ils pourraient avoir été mélangés avec des déchets agricoles ou trop d’écorces.

Les autres facteurs, gages d’un pellet de qualité

Comme on vient de la voir, les pellets de couleur claire sont généralement de meilleure qualité que les pellets de couleur brune. Le meilleur gage de qualité étant de choisir des pellets certifiés aux normes DIN Plus ou EN Plus. Voici les caractéristiques de pellets de qualité :

Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui détermine la quantité d’énergie produite par la combustion des granulés. Selon la norme DINplus, le PCI doit être d’au moins 4,6 kWh/kg.

Le taux d’humidité : la certification DINplus exige un taux d’humidité inférieur à 10 %.

Le taux de cendres : la norme DINplus fixe ce taux à un maximum de 0,5 %.

La masse volumique : les normes DINplus imposent une densité minimale de 600 kg/m³.

Enfin, pour des questions pratiques, la longueur des pellets doit être au maximum de 6 mm afin d’assurer le bon fonctionnement de votre poêle. Et vous ? Saviez-vous que la couleur des pellets pouvait influencer leur qualité ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .