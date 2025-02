Quelle est la consommation électrique réelle d’un poêle à granulés ?

Dans quelques semaines, l’hiver ne sera plus qu’un mauvais souvenir et nous accueillerons avec grand plaisir le printemps ! En attendant, il reste encore quelques semaines de fraîcheur, voire carrément de froid, et les chauffages ne s’éteindront pas immédiatement ! Si vous disposez, comme près de 2 millions de foyers selon Propellet, d’un poêle à granulés, vous vous interrogez peut-être sur sa consommation réelle en pellets ou en électricité. En effet, son allumage, son fonctionnement quotidien, son entretien… tout cela a un impact sur la facture d’électricité. Certes, cela reste raisonnable si on compare un poêle à pellet à un radiateur électrique. En revanche, c’est une notion à connaître, notamment si vous souhaitez passer du chauffage au bois, à un poêle à granulés. Je fais, pour vous, le tour de la question.

Le pellet de bois est un combustible intéressant

Ce n’est pas un hasard si le petit granulé de bois a déjà conquis plusieurs millions de personnes. Ce petit cylindre de bois compacté présente l’un des meilleurs rendements en matière de combustible ! Il dégage plus de chaleur que le bois traditionnel et, grâce à son taux d’humidité très bas, assure un chauffage homogène et régulier. Il est aussi plus facile à stocker, à transporter, et à utiliser. Et, côté budget, le granulé est une solution avantageuse : deux fois moins onéreux que l’électricité ou le fioul, il permet de faire des économies considérables sur le long terme. Néanmoins, nous l’avons vu en 2022, il n’est pas à l’abri d’une augmentation des prix, comme tout combustible d’ailleurs. Alors, combien peut-il vous coûter en électricité ?

Quelle consommation électrique pour votre poêle à pellets ?

Si les granulés sont la source principale d’énergie du poêle, l’électricité joue tout de même un rôle essentiel. Contrairement à un poêle à bois classique, celui à granulés nécessite un apport électrique pour assurer l’allumage, la ventilation et la régulation automatique. La consommation électrique va dépendre du type de poêle, mais j’y reviendrai ensuite. En moyenne, un poêle consomme environ 1 kg de granulés à l’heure, soit environ 2 tonnes à l’année. Pour l’électricité, comptez 300 W pour l’allumage et seulement 30 W en fonctionnement continu, ce qui correspond à une facture annuelle d’électricité d’approximativement 50 €. Comme je vous l’ai dit, la facture « électrique » va également dépendre de votre type de poêle :

Un poêle ventilé de 12 kW consomme approximativement 72,6 kWh à l’année, soit un coût d’électricité de 18,26 €.

Un modèle canalisable de 14 kW affiche une consommation de 90 kWh par an, soit 22,64 €.

Le poêle hydro de 15 kW, plus gourmand, utilise environ 162 kWh annuels, pour un coût de 40,75 €.

Un poêle étanche de 11 kW nécessite environ 199,5 kWh, pour une facture électrique d’environ 50,19 €.

Ces chiffres sont calculés avec un tarif réglementé de l’électricité de 0,2516 €/kWh au 1ᵉʳ février 2025.

Comment réaliser des économies avec un poêle à granulés ?

Le secret des économies d’électricité, c’est probablement la programmation, surtout si vous disposez de tarifs heures creuses évidemment. Ainsi, il est possible, dans la plupart des cas, de programmer son fonctionnement selon vos besoins : mise en route avant votre réveil, extinction automatique lors de votre absence… Certains modèles permettent même un pilotage à distance via une application mobile. En cas de manque de granulés, pas de panique : un système de sécurité empêche l’appareil de fonctionner au ralenti et prévient toute surchauffe.

Bien entretenu, avec un nettoyage régulier et un ramonage annuel, votre poêle à granulés vous assurera un confort optimal tout en maîtrisant vos dépenses énergétiques. Alors, à quand le passage au poêle à granulés pour un chauffage plus écologique et économique ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .