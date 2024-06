60 millions de consommateurs dévoile le contrat d’électricité le moins cher et le plus avantageux

La semaine dernière, j’ai reçu un petit message de mon fournisseur d’électricité EDF, m’indiquant que mes mensualités devaient être ajustées. La raison ? Les mensualités déjà versées ne couvrent pas ma consommation réelle, alors que je n’ai pas consommé plus que l’an dernier. En réalité, le réajustement serait plutôt, selon moi, la conséquence des différentes hausses de l’électricité subies depuis la fin du bouclier tarifaire. J’ai donc augmenté mes mensualités de 30 €, en espérant que la facture de régulation ne soit pas exorbitante en février prochain. Je me suis alors intéressée au comparatif des tarifs des fournisseurs d’électricité réalisée par l’association 60 millions de consommateurs. Alors ? Qui est le moins cher ? Décryptage.

Des économies d’énergie sans changer de fournisseur ?

Avant d’entrer dans les détails des tarifs des différents fournisseurs, je vous propose quelques astuces simples, qui vous permettront d’économiser de l’électricité. Si vos appareils électroménagers sont à changer, investissez dans des appareils électroménagers portant le label énergétique de classe A ou supérieure (A+, A++, A+++). Ces appareils consomment moins d’énergie pour une performance équivalente, voire meilleure. Vous pouvez aussi installer des minuteries ou des détecteurs de mouvement dans les zones à passage intermittent (couloirs, toilettes) pour éviter que les lumières ne restent allumées inutilement. Enfin, et je le mentionne souvent dans mes articles : éteignez les appareils en veille (micro-ondes, tireuse à bière, robot, chargeur) en les branchant sur des prises programmables, par exemple, qui se coupent à partir d’une certaine heure.

Le comparatif de 60 millions de consommateurs en détail

L’étude porte sur une trentaine de contrats différents fournis par Alpiq, Dyneff, Engie, ENI, EDF, Ohm Énergie, Sowee, Yeli, etc. Prenons l’exemple d’EDF et de l’offre Zen sur laquelle le tarif est fixé pour deux ans. Il revient à 1 931 € par an. Chez Total Énergies, l’offre standard avec tarif encadré pendant un an vous reviendra à 1 961 € par année. Si vous optez pour Happ-e d’Engie, votre facture s’élèvera à environ 1926 € pour l’offre Happ-e fixe (avec des tarifs garantis durant un an). Les tarifs les plus élevés sont présentés par Elecocité et Sowee (d’EDF), facturant respectivement 2406 € et 2478 € pour une année. En fin de compte, c’est le contrat Tempo d’EDF qui vous offrira la possibilité de réaliser des économies.

L’offre Tempo d’EDF, qu’est-ce que c’est ?

Voici comment est présentée l’offre Tempo sur le site edf.fr : « avec l’option Tempo, bénéficiez d’un prix de l’électricité avantageux 343 jours par an et réduisez fortement votre consommation d’électricité pendant 22 jours lors des pics de consommation hivernaux ». Concrètement, votre compteur Linky se voit programmé pour alterner les heures creuses (22 h à 6 h) et les heures pleines (6 h à 22 h). En utilisant au maximum les heures creuses, pour programmer votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre cafetière filtre, vous réduisez votre consommation pendant les heures pleines.

Cependant, attention, le tarif heure pleine est conséquent et vous devrez vous astreindre à ne pas consommer durant les 22 jours où vous serez en tarif plein. Si vous choisissez cette option et que vous en respectez les règles à la lettre, alors votre consommation est évaluée à 1 630 € par an. C'est actuellement l'offre la moins chère du marché !