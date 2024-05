Compteur électrique Linky : Enedis surfacture-t-elle certains de ses clients ?

On dirait que ça chauffe pour le matricule d’Enedis ! Le 14 mai dernier, le Médiateur national de l’énergie a accusé le gestionnaire qui gère 95 % du réseau de distribution d’électricité en France de surfacturation à ses abonnés. Les compteurs Linky, souvent incriminés, sont mis en cause dans cette affaire, et les pratiques commerciales d’Enedis ne sont pas au goût du Médiateur national de l’énergie. Cette institution est une autorité publique indépendante et une personne morale, nommée par le ministre chargé de l’Énergie et le ministre chargé de la consommation. Il peut intervenir sur les cas suivants : facture trop élevée, délais de raccordement par Enedis ou GRDF trop longs, mauvaise estimation de la consommation d’énergie et autres litiges concernant les énergies. Enedis a donc été sommé de s’expliquer sur des surfacturations de l’électricité. Décryptage.

Que reproche-t-on à Enedis ?

Le Médiateur National de l’Énergie reproche à Enedis de ne pas être en conformité avec l’article L. 224-11 du Code de la consommation. Ce dernier stipule ceci : « aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude ». Le problème étant qu’Enedis a adressé à certains de ses abonnés, des factures de régulation portant sur les deux années antérieures. Des rattrapages totalement illicites qui ont fait bondir certaines factures de 64 % !

La proposition faite à Enedis

Le Médiateur National de l’Énergie est revenu sur la facture d’un client, reçue en 2019, et qui portait sur un redressement deux années après sa consommation. Il a donc proposé à Enedis, un partage des responsabilités avec le fournisseur d’énergie du client. Refus total d’Enedis de payer « sa part » estimée à 59 % ! Et, ce ne serait qu’un exemple parmi tant d’autres, depuis l’installation des compteurs Linky qui permettent de « jouer avec les factures » des usagers, qui n’ont pas grand moyen de vérifier ! Enedis pointé du doigt pour ses surfacturations donc, et par ailleurs, comme je vous le disais en introduction, pour leurs délais de raccordement !

Des délais de raccordement trop longs…

Prenons l’exemple d’une nouvelle construction pour comprendre. Lorsque l’usager ne peut pas bénéficier du raccordement d’Enedis, il est obligé d’acheter son électricité en « vente au comptant », une pratique illégale, mais qui ne laisse pas le choix à l’utilisateur. Le prix de l’électricité est alors multiplié par deux pour l’usager puisque facturé au prix du marché de gros. Enedis avance des retards de traitement de ses dossiers concernant les délais de raccordements et assure chercher des solutions pour améliorer ces délais. Mais, pour le Médiateur National de l’Énergie, c’est une façade, et Enedis refuse généralement de suivre ses recommandations.

Conclusion : les consommateurs vont continuer de payer, et Enedis agir encore de manière totalement illégale, c’est bien ça ? La suite se déroulera peut-être en justice pour cette entreprise et nous espérons, que pour une fois, le pot de terre gagnera contre le pot de fer, mais ça ce n’est pas encore certain. Avez-vous déjà dû subir les mauvaises pratiques d’Enedis ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .