L’invention d’un générateur qui utilise le souffle des climatisations pour générer de l’électricité

Chaque année, plusieurs dizaines de millions de tonnes de polystyrène à usage unique sont produites dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’un matériau très polluant, il met environ 5 siècles à se décomposer dans la nature, seule une petite partie de cette énorme production fait l’objet d’un recyclage. La majeure partie des éléments en polystyrène que nous utilisons au quotidien finissent ainsi dans les décharges. Une réalité qui ne peut être ignorée à l’heure où la protection de l’environnement est devenue un enjeu international majeur. Dans l’espoir de trouver un moyen innovant de donner une seconde vie à ces déchets, le Dr Peter Sherrell du RMIT et ses collègues ont développé un générateur électrique à base de polystyrène.

Du polystyrène à l’électricité

L’équipe de recherche, composée de scientifiques du Royal Melbourne Institute of Technology et de l’Université technique de Riga en Lettonie, a mis en ligne dans la revue Advanced Energy and Sustainability Research un article consacré à leurs travaux. La nouvelle solution développée consiste en un dispositif constitué d’une couche ultra-mince de polystyrène. Lorsque cette dernière est agitée, par exemple, par un flux d’air, elle produit de l’électricité statique. Les universitaires estiment que leur invention pourrait rendre les climatiseurs plus utiles en les faisant également office de source d’énergie électrique.

Pouvant être couplé aux climatiseurs

« Le flux d’air turbulent provenant de l’échappement des unités de climatisation pourrait être collecté, ce qui permettrait de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 5 % et, par conséquent, l’empreinte carbone du système », a laissé entendre le Dr Peter Sherrell qui est également l’auteur principal de l’étude. En plus de ces appareils qui nous permettent de bénéficier d’un certain confort thermique, le générateur pourrait aussi fonctionner avec le flux d’air occasionné par les véhicules qui circulent dans les tunnels, les voies souterraines, etc. Avec un tel concept, on pourrait produire de l’électricité gratuitement et de façon durable.

Des résultats prometteurs

Selon les explications, le générateur révolutionnaire d’électricité statique utilise des couches de polystyrène, chacune dix fois plus fine qu’un cheveu humain. Lorsqu’elles sont exposées à un flux d’air, celles-ci se frottent les unes aux autres. Lorsque toute la charge est tirée dans la même direction, de l’électricité statique est générée. Fait intéressant, les scientifiques affirment avoir réussi à générer un courant de 230 V de faible puissance lors de tests en laboratoire.

La puissance fournie variait toutefois en fonction de la vitesse du vent engendrée par les climatiseurs. À noter que les chercheurs ont déjà déposé une demande de brevet pour leur technologie. Plus d’informations : onlinelibrary.wiley.com. Une idée étonnante qui pourrait permettre de trouver une seconde utilité au polystyrène et de produire de l’énergie, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .