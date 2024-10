Une éolienne qui exploite le vent artificiel généré par la climatisation pour produire de l’électricité

Et si au lieu d’être gaspillé, le vent artificiel produit par les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (NDLR : CVC) pouvait être exploité pour produire de l’électricité ? Dans une récente étude publiée dans la prestigieuse revue Nature, une équipe de recherche de l’Université Nationale d’Éducation à Distance de Madrid affirme être parvenue à développer un concept qui pourrait transformer cette idée en réalité. En effet, à mesure que le phénomène du réchauffement climatique s’accentue, le recours aux systèmes CVC s’intensifie. Pourtant, il s’agit d’appareils énergivores dont l’empreinte carbone est assez importante.

Une technologie révolutionnaire

Les dispositifs de chauffage, ventilation et climatisation sont généralement dotés de serpentins d’évaporateur, de filtres à air et d’un ventilateur pour pomper l’air. Ils s’accompagnent aussi d’une unité extérieure qui a pour rôle de condenser le réfrigérant et de dissiper la chaleur à l’aide d’un ventilateur qui tourne en permanence. La recherche menée par les scientifiques de l’université espagnole porte sur ce dernier qui, d’après eux, constitue une potentielle source d’énergie grâce au flux d’air qu’il entraine. L’idée consiste à utiliser ce vent artificiel qui est autrement perdu, pour entrainer une éolienne. Pour évaluer le rendement de leur technologie, les scientifiques ont installé de petites turbines verticales sur les systèmes CVC d’un datacenter en Colombie.

Produire plus d’énergie qu’on n’en consomme

Les systèmes CVC en question disposent de trois refroidisseurs Liebert HPC-M, chacun équipé de huit ventilateurs EC-FAN de 480 V fonctionnant à 900 tr/min. En ce qui concerne les éoliennes utilisées dans le cadre de l’expérience, elles accusaient chacune une puissance nominale de 9 kW. Concrètement, les chercheurs ont opté pour le modèle V7 de Tesup. Avec ces équipements, les universitaires ont réussi à générer près de 467,6 mégawattheures par an pour une consommation électrique annuelle totale s’élevant à 336,39 mégawattheures. Ils ont donc constaté que l’énergie générée par l’ensemble des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation était supérieure à ce dont ceux-ci ont besoin pour fonctionner au cours d’une année.

Un concept prometteur

D’après les chercheurs, ce surplus peut être utilisé pour alimenter d’autres appareils au sein du centre de données, réduisant ainsi l’empreinte carbone du site. En fonction des besoins, il pourrait également être injecté dans le réseau. Pour parvenir à de tels résultats, le groupe de recherche a dépensé 123 101 dollars (~111 000 €) pour se procurer neuf turbines éoliennes et couvrir les frais d’installation. Avec une durée de vie utile estimée à 20 ans et un coût de maintenance annuel de 1 109 dollars (~1000 €), les générateurs éoliens sont censés permettre un retour sur investissement à partir de la troisième année.

Mieux encore, leur déploiement pourrait potentiellement aider à réduire les émissions de CO2 de l’installation de 300 tonnes par an. Plus d’infos : nature.com. Que pensez-vous de cette étude ingénieuse qui utilise en système déjà en place pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .