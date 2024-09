Il existe des alternatives « Low Tech » pour lutter contre la chaleur et remplacer la climatisation

Que faites-vous lorsqu’il fait trop chaud ? Comme des millions de Français, vous saisissez une télécommande, vous appuyez sur le bouton marche-arrêt, et déclenchez votre climatiseur ! Les canicules successives sont dues au réchauffement climatique, mais en déclenchant votre climatisation électrique, vous aggravez un peu plus, chaque jour, ce réchauffement climatique. Eh oui, la plupart des climatiseurs fonctionnent à l’électricité, et dans de nombreux pays, une part importante de cette électricité est produite à partir de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz). Ces sources d’énergie émettent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2) lors de la production d’électricité, contribuant ainsi directement au réchauffement climatique. Néanmoins, il existe des solutions « Low Tech », pour se rafraîchir. Lesquelles, je vous en présente quelques-unes !

Le pare-soleil climatiseur

Le pare-soleil climatiseur proposé par le Low Tech Lab vise à briser le cercle vicieux de la climatisation, où plus on climatise, plus on émet de gaz à effet de serre, et plus il fait chaud. Leur solution consiste en un tutoriel pour fabriquer un pare-soleil à partir d’une couverture de survie. Ce dispositif réfléchit le rayonnement infrarouge, qui se propage en ligne droite à grande vitesse, comme la lumière, en empêchant ainsi la chaleur de pénétrer dans les espaces intérieurs. Avec de simples couvertures de survie posées sur les vitres, l’air chaud ne pénètre plus à l’intérieur. Le tutoriel complet est disponible sur ce lien.

Les rafraîchisseurs d’air à évaporation ou bio climatiseurs

La bio climatisation ou climatisation adiabatique, rafraîchit l’air ambiant grâce au principe naturel de l’évaporation, sans recourir à des gaz frigorigènes, comme le font les climatiseurs traditionnels. Contrairement à ces derniers, les rafraîchisseurs d’air par évaporation (RAE) ne produisent pas de gaz à effet de serre, ce qui les rend plus respectueux de l’environnement. Leur fonctionnement repose sur un phénomène physique simple : lorsque l’eau s’évapore, elle absorbe des calories, ce qui entraîne une diminution de la température autour d’elle. Les systèmes de bio climatisation reproduisent ce processus, appelé hydrocooling, pour rafraîchir efficacement l’air dans les espaces intérieurs ou extérieurs.

L’éco-cooler, une invention venue du Bangladesh

Cette climatisation low tech, Laurence vous l’avait présentée dans cet article, en 2023. Elle est née en 2016, au Bangladesh, l’un des pays les plus touchés par des chaleurs extrêmes. À l’origine, elle a été imaginée pour rafraîchir les huttes en tôle, habitations principales des habitants de ce pays, également touché par la pauvreté. L’éco-cooler est fabriqué à partir de bouteilles en plastique, et notamment de la partie avec le goulot. En entrant par la partie la plus évasée, et en traversant le goulot plus étroit, l’air est naturellement rafraîchi, grâce à un principe physique : l’effet Joule-Thomson.

Les constructions en terre crue

La terre crue a longtemps été utilisée pour construire de maisons, et dans tous les pays du monde. Depuis quelques années, ce matériau naturel et disponible revient en force. La terre, on le sait, possède des vertus rafraîchissantes naturelles. En effet, la terre crue possède une excellente inertie thermique. Elle absorbe et stocke la chaleur pendant la journée, puis la restitue lentement la nuit, ce qui permet de réguler naturellement la température à l’intérieur d’un bâtiment.

De plus, elle ne nécessite aucune transformation pour être utilisée et va également absorber l’humidité. Ces solutions vous semblent-elles efficaces ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .