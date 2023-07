Eco Cooler, l’invention d’une climatisation low-tech et passive qui fonctionne sans électricité

La décennie 2011-2020 serait la plus chaude depuis 125 000 ans, selon un rapport de synthèse du GIEC. D’ailleurs, les températures continuent d’augmenter. Le niveau de réchauffement global de 1,5 °C sera atteint vers 2030, quelles que soient les mesures immédiates prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Face à ce défi climatique, les systèmes de climatisation sont davantage sollicités en été, alors qu’ils font partie des équipements énergivores et polluants dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Il est donc essentiel de se tourner vers des solutions de refroidissement passives afin de profiter d’un bon confort thermique, tout en limitant son impact environnemental. L’inventeur de ce climatiseur « Eco Cooler » a notamment cette même vision. Ce dispositif à faible coût ne nécessite aucune alimentation électrique pour fonctionner. Le point sur cette innovation.

Quelle était la source d’inspiration de cet innovateur ?

L’idée de créer ce système de climatisation écologique vient d’Ashis Paul, un homme originaire du Bangladesh. Dans ce pays densément peuplé et sous-développé, de nombreux effets négatifs du dérèglement climatique sont déjà aperçus depuis quelques années. Parmi eux, les vagues de chaleur y sont de plus en plus fortes et fréquentes durant l’été. Les températures peuvent monter jusqu’à 45 °C dans certaines régions. De plus, dans les zones rurales, les murs en tôle de certaines habitations rendent la chaleur encore plus insupportable. En voulant offrir aux Bangladais un moyen abordable et simple de réduire de quelques degrés la température chez eux, cet homme a inventé ce climatiseur. Selon lui, sa source d’inspiration était la conversation qu’il avait eue avec le professeur de physique de sa fille. Ce dernier lui avait expliqué l’effet Joule-Thomson, qui permet de refroidir un gaz, suite à son expansion ou sa détente rapide.

Comment fonctionne cette technologie de climatisation domestique ?

Une unité Eco Cooler est composée de plusieurs bouteilles en plastique recyclées, coupées en deux et fixées à un panneau solide de la taille d’une fenêtre. Leurs goulots pointent vers l’intérieur de la pièce à refroidir. Le système doit être installé sur le cadran d’une fenêtre. Son principe de fonctionnement est simple, car il ne nécessite aucune alimentation électrique. En effet, l’air chaud entre depuis la partie la plus élargie du corps de chaque bouteille découpée.

Il passe par le goulot dans lequel il est compressé, le rendant ainsi plus frais avant de se propager dans une pièce. Cette compression entraîne la détente rapide de l’air et la baisse de sa température (environ 5 °C de moins). Selon cet inventeur bangladais, il est possible de tester ce phénomène physique en soufflant les mains avec la bouche peu ouverte. Dans ce cas, l’on sent de l’air relativement froid. En revanche, avec la bouche grande ouverte, le souffle est plutôt chaud.

À qui s’adresse cette innovation ?

Ce projet à accès libre peut être réalisé par toutes personnes souhaitant refroidir gratuitement leur logement, tout en préservant l’environnement. Le plan de fabrication de ce climatiseur domestique bon marché est accessible à tous sur Internet. Il est à préciser qu’initialement, ce produit a été destiné aux habitants localisés en zones rurales du Bangladesh. Le projet a été soutenu par l’agence de publicité Grey Dhaka qui a collaboré avec Grameen Intel Social Business Ltd. Les deux associés ont mobilisé leurs équipes pour montrer à plus de 25 000 ménages défavorisés comment construire ce dispositif. Aujourd’hui, ce type d’innovation pourrait davantage contribuer à réduire l’utilisation des appareils de climatisation électriques, énergivores et émetteurs de gaz fluorés (HFC). Plus d’informations : Skyfilabs.com