Les « Badguirs », une climatisation écologique en paille et terre d’argile inventée il y a plus de 3 300 ans

Si vos futurs voyages vous transportent au Moyen-Orient, notamment dans le désert iranien de Yazd, vous apercevrez des bâtiments surplombés par d’étranges petites cheminées. Ces tourelles appelées Badguirs ou attrape-vents sont, en réalité, des climatisations écologiques, inventées il y a plus de 3 300 ans. À l’heure où le réchauffement climatique s’impose, les tours attrape-vents reviennent en force dans les cahiers des charges des architectes et constructeurs. Fonctionnant sans électricité ni énergie, elles semblent presque magiques. Rappelons que la climatisation représente approximativement 10 % de la consommation d’électricité dans le monde. Si tous les bâtiments étaient équipés de ces chef-d’œuvres architecturaux que sont les badguirs, la planète ne s’en porterait pas plus mal. Découverte de cette invention ancestrale.

Un Badguir ou une tour attrape-vent, qu’est-ce que c’est ?

Le Badguir est un système de ventilation naturelle qui utilise les principes de la convection d’air pour rafraîchir les intérieurs des bâtiments dans les zones chaudes et sèches. Le mot “Badguir” vient du persan, où « bâd » signifie « vent » et « gir » signifie « capturer ». Ce système est également connu sous le nom de tour de vent ou de tour de vent persane. Cette méthode de climatisation passive est utilisée depuis des siècles dans certaines régions du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. Cependant, l’invention exacte des Badguirs n’est pas attribuée à une seule personne, car ils ont évolué au fil du temps et ont été utilisés par différentes cultures de la région. Les premières traces de leur utilisation remontent à l’époque de l’Empire perse, soit entre les 6ᵉ et 4ᵉ siècles avant notre ère. Ce système géothermique passif, qui ne nécessite aucune consommation d’énergie, est une variante du puits canadien ou provençal. Il exploite la température naturelle de la terre pour rafraîchir l’air.

Comment fonctionne un badguir ?

La conception du badguir est fondée sur un principe simple, mais efficace. Il se compose habituellement d’une tour verticale en forme de cheminée, surmontée d’une coupole ou d’un capuchon. Le bâtiment auquel le badguir est attaché possède des conduits ou des tunnels qui mènent à la base de la tour. Lorsque l’air extérieur chaud pénètre dans la tour, il est refroidi par les conduits souterrains qui sont à une température plus fraîche.

Plus léger, l’air chaud monte naturellement à travers la tour, créant une aspiration. Ce phénomène produit alors un courant d’air frais dirigé vers l’intérieur du bâtiment par des ouvertures situées au niveau du sol ou sur les murs. Le système de badguir permet donc d’apporter de l’air frais à l’intérieur des bâtiments, créant une sensation de fraîcheur et de confort, même par temps extrêmement chaud.

Quels sont les avantages des Badguirs ?

Les Badguirs procurent de nombreux bénéfices dans les régions arides, mais pourraient aussi s’intégrer sous n’importe quel autre climat. Tout d’abord, ils proposent une climatisation naturelle en exploitant les forces naturelles du vent et de la convection pour rafraîchir l’air, sans recourir à l’électricité ni à l’énergie mécanique. De plus, les Badguirs sont des structures durables, construites avec des matériaux locaux tels que l’argile, le bois et la brique. Cela contribue à leur durabilité.

Grâce uniquement à l’énergie naturelle du vent, les Badguirs sont respectueux de l’environnement et contribuent à la réduction des émissions de carbone. Comme partie intégrante de l’histoire architecturale et culturelle de nombreuses régions, les Badguirs représentent un patrimoine précieux méritant d’être préservé et mis en valeur. Même dans les constructions modernes, les Badguirs continuent d’être utilisés et intégrés. En effet, les architectes contemporains s’inspirent de cette ingénierie ancienne pour concevoir des systèmes de ventilation naturelle efficaces et respectueux de l’environnement.