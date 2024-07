Les conseils de l’ADEME pour réduire ses factures et limiter l’impact écologique de la climatisation

Nous ignorons encore si l’été 2024 sera caniculaire ! Au regard du printemps pourri que nous venons de vivre, notamment dans le nord de la France, cela ne nous semble pas d’actualité. Néanmoins, nous ne pouvons présager de rien, les étés précédents ayant tous été caniculaires. Les canicules impliquent souvent la mise en route des climatiseurs, réputés néfastes pour la planète pour diverses raisons. Tous ou presque utilisent de l’électricité pour fonctionner, et certains des gaz réfrigérants. L’augmentation des installations a été constatée durant ces dernières années, notamment par l’ADEME. Ainsi, en 2016, 14 % des ménages en étaient équipés contre 25 % en 2020. Une explosion des ventes qui doit nous faire réfléchir à l’impact environnemental des climatiseurs. Et, surtout, à la manière de le réduire pour chacun. Alors, comment faire ? Je vous donne quelques astuces simples à mettre en œuvre. C’est parti.

Pourquoi les climatisations sont-elles néfastes pour la planète ?

Attention, utiliser à bon escient et de manière raisonnée, un climatiseur n’est pas plus néfaste qu’un autre appareil. Fréquemment décriées, les climatisations enregistrent deux mauvais points à leurs compteurs. Tout d’abord, elles consomment de l’électricité. On estime que la consommation totale des climatisations, en France, pour le secteur résidentiel est de 4,9 TWh et de 10,6 TWh pour les secteurs des bureaux et des commerces. L’autre point noir des climatisations concerne l’utilisation de fluides frigorigènes, qui contribuent à l’augmentation des émissions des gaz à effet de serre. De leur fabrication à leur fin de vie, en passant par la maintenance, ou l’utilisation, ces gaz possèdent un impact négatif sur l’environnement. Voici maintenant quelques conseils pour limiter ces impacts avec votre climatiseur.

Le bon geste n° 1 : fermer les volets, les stores et les rideaux

Le geste le plus efficace, mais également le plus logique étant de ne pas laisser entrer la chaleur à l’intérieur. Lorsqu’il fait chaud, fermez les volets, les stores, et les rideaux afin de faire rempart à la chaleur. Basique, pourtant très efficace. Vous ouvrirez volets et fenêtres, en soirée, pour laisser la fraîcheur pénétrer à l’intérieur.

Le bon geste n° 2 : faire entretenir sa climatisation annuellement

Le second geste à adopter concerne la maintenance de votre climatisation qui doit être réalisée annuellement. Une climatisation mal entretenue, c’est de l’électricité consommée en plus, et du gaz émis en plus grosse quantité. Pour ce faire, vous devez impérativement faire appel à un professionnel possèdent une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.

Le bon geste n° 3 : la programmation des températures

Enfin, le dernier conseil simple à mettre en œuvre concerne le choix de la température à l’intérieur. Il est totalement inutile et contre-productif de maintenir une température à 16 °C lorsqu’il fait 35 °C à l’extérieur. Généralement, l’écart entre l’intérieur et l’extérieur doit être de 10 °C. De plus, si vous avez l’habitude de refroidir à 22 °C, en passant à 27 °C vous divisez de moitié votre consommation d’énergie. Pour les climatisations automatiques, passer de 27 °C à 30 °C sur la température de déclenchement vous permettra de diviser la consommation par trois. En somme, il n’est pas nécessaire de transformer votre maison en igloo. De plus, vous risqueriez de vous retrouver avec une angine carabinée provoquée par l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .