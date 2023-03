L’invention d’une technologie établie sur l’électricité statique pour nettoyer des panneaux solaires sans eau

Vous avez peut-être déjà fait installer des panneaux solaires sur votre toit et au vu de l’augmentation actuelle de l’électricité, cela s’avère être une excellente idée ! À la sortie de l’hiver, afin qu’ils conservent toute leur efficacité quand le soleil reviendra en force, leur nettoyage est incontournable. Une tâche que vous pouvez le faire vous-même si le vertige ne vous gagne pas. Il existe désormais des panneaux solaires autonettoyants, mais inventés, il y a peu de temps. Il est fort probable que les vôtres ne soient pas concernés. Des chercheurs américains ont inventé une solution de nettoyage de panneaux solaires « sans eau ». On vous explique comment ça marche et quelles autres solutions s’offrent à vous pour nettoyer vos panneaux solaires.

L’invention des chercheurs américains

Dans les immenses fermes solaires qui se trouvent pour la plupart en Inde, en Chine ou aux États-Unis, les panneaux solaires sont nettoyés chaque année, avec de l’eau sous pression. Dans certaines zones désertiques, l’eau est acheminée par camion et représente 10 % du coût d’exploitation des fermes solaires. De plus, cette eau utilisée pour nettoyer les panneaux prive les habitants d’eau potable dans des régions où elle peut déjà manquer. À l’échelle mondiale, l’eau utilisée pour le lavage des panneaux solaires représente la consommation annuelle de 2 millions de personnes.

L’eau est pourtant indispensable au nettoyage, car elle « décolle » les poussières. De plus que se servir d’une brosse sans eau endommagerait les panneaux. Des chercheurs du MIT ont inventé une solution sans eau, basée sur l’électricité statique. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Sciences Advances et s’articulent autour du même principe que lorsque l’on frotte une règle en plastique pour attraper de petits morceaux de papier. La règle chargée d’électricité statique attire les confettis. Transposée sur les panneaux solaires, l’idée est de charger la poussière accumulée sur les panneaux en électricité au moyen d’électrode qui passe au-dessus des panneaux. Ensuite, les chercheurs appliquent une autre charge électrique aux panneaux solaires, contraignant les poussières à se déplacer grâce au principe de répulsion électrostatique.

Pourquoi faut-il absolument nettoyer vos panneaux solaires ?

Nettoyer ses panneaux solaires n’est pas une simple question esthétique, mais une question d’efficacité. Les mêmes chercheurs du MIT estiment qu’un mois de poussières accumulées réduit le rendement d’environ un tiers. Les panneaux solaires installés sur les toits sont tout de même prévus pour s’autonettoyer grâce aux pluies. Cependant, les particules fines liées à la pollution, le sable déposé lors de tempêtes de sable et même les pollens peuvent se coller sur les panneaux. Logiquement, le panneau reçoit donc moins de lumière et diminue en efficacité. Si l’idée de grimper sur le toit vous rebute, vous pourrez faire appel à un professionnel pour cette opération assez délicate. Toutefois, vous pouvez aussi le faire vous-même si vous n’avez pas facilement le vertige.

Comment nettoyer vos panneaux solaires ?

Pour procéder au nettoyage de vos panneaux solaires, il faudra vous équiper d’une perche télescopique et disposer d’eau à température ambiante, de préférence déminéralisée. S’il est conseillé d’utiliser de l’eau déminéralisée, c’est évidemment pour éviter les dépôts de calcaire qui pourraient subsister après le séchage. Le nettoyage devrait se faire deux fois par an. L’idéal étant à l’automne, puis au printemps.

Aucun détergent ni produit chimique ne sont nécessaires, mais uniquement de l’eau déminéralisée. Les perches télescopiques devront disposer d’un système de pompage de l’eau, pour que vous puissiez nettoyer vos panneaux, en ayant les pieds bien ancrés au sol. Pensez simplement à choisir une perche en fonction de la hauteur de votre toit, sinon il vous faudra grimper à l’échelle !