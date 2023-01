Des panneaux solaires placés au-dessus des canaux, une idée innovante pour « économiser des milliards de litres d’eau »

Les panneaux solaires semblent être l’avenir de la production d’électricité propre, mais leur installation soulève un problème majeur. Installer des panneaux solaires a souvent pour conséquence de condamner des surfaces agricoles, ou constructibles, les autorités et exploitants agricoles peuvent parfois se montrer frileux à l’idée de perdre des surfaces exploitables. Aux États-Unis, et plus précisément dans la ville de Turlock en Californie, les autorités vont tenter une nouvelle expérience : produire de l’électricité et économiser de l’eau simultanément. Un projet pharaonique qui consiste à installer des panneaux solaires au-dessus d’immenses canaux d’irrigation qui traversent l’État. Cette ville du centre de la Californie testera donc pour la première fois des panneaux solaires qui produisent de l’électricité tout en empêchant l’eau de s’évaporer. Découverte.

C’est quoi ce projet ?

Dans le centre de la Californie se trouve la ville de Turlock desservie par de nombreux canaux d’irrigation. L’idée des concepteurs est d’installer au-dessus de ces canaux avec environ 2,5 km de panneaux solaires. Un programme à 20 millions de dollars financé par l’État et qu’ils ont baptisé Project Nexus. Géré par le Turlock Irrigation District (TID), un service public d’eau et d’électricité à but non lucratif, il pourrait ensuite être déployé dans une grande partie de cet État américain. Lorsque le projet aura abouti, il devrait générer 5 MW d’énergie renouvelable. En équipant les 4 000 miles (6 500 km) de voies navigables en Californie, ce système pourrait générer « gratuitement » 13 GW d’électricité, comblant seulement 1/6ème des besoins de l’État, mais ce serait déjà une belle avancée en la matière.

Une économie d’eau également

Le Project Nexus ne permettra pas uniquement de générer de l’électricité à partir du soleil ! En installant les panneaux solaires directement au-dessus des canaux, ils formeront un rempart contre l’évaporation de l’eau de ces canaux. Ils pourront donc continuer d’irriguer les cultures même lors de fortes sécheresses comme la Californie en connaît depuis toujours. Selon les concepteurs de ce projet, si tous les canaux étaient équipés de ce dispositif, cela permettrait d’économiser 60 milliards de gallons d’eau chaque année, soit 272 765 400 000 milliards de litres !

« Les aqueducs sont les artères de notre développement économique et social, et ont captivé l’imagination du public pendant des siècles. Nous devons trouver tous les moyens d’utiliser l’eau de manière plus efficace, notamment en endiguant les pertes par évaporation, tout en développant les énergies propres pour répondre aux besoins du siècle à venir, marqué par le changement climatique. » explique Felicia Marcus, ancienne présidente, California State Water Board.

Ces litres d’eau économisés permettraient d’irriguer environ 20 200 ha de terres agricoles et de fournir de l’eau à plus de deux millions de foyers américains. Lutter contre la sécheresse, produire de l’électricité et réduire également la croissance des bactéries dans l’eau, et en conséquence augmenter la qualité de l’eau d’irrigation. Les panneaux solaires maintiendront l’eau des canaux à l’ombre et aideront à gagner en qualité !

Une première aux États-Unis, mais pas dans le monde

La Californie est le premier État américain à tester ce genre de dispositif. En effet, ce procédé existe déjà en Inde, où l’achat de terres pour réaliser des fermes solaires s’avère quasiment impossible. En 2015, dans l’État du Gujarat, des projets semblables avaient déjà été lancés pour parvenir à produire de l’électricité et à protéger l’eau des canaux.

Le projet indien est capable de générer 100 MW d’électricité, assurant ainsi l’électricité aux agriculteurs pendant les périodes d’irrigation où les besoins sont élevés. Les Indiens ont également affirmé que ce dispositif permettait d’épurer l’eau en évitant la prolifération d’algues, généralement provoquée par la chaleur. Par conséquent, cela réduisait considérablement l’évaporation de l’eau. Un projet innovant et utile, à condition bien sûr, de disposer de grands canaux, qui peuvent accueillir les panneaux solaires, ce qui nous semble difficile en France !